Может превратиться в одержимость: ученые выяснили, что щенки становятся зависимыми от игрушек

Некоторые собаки даже забывают о еде ради любимого мячика.

Некоторые собаки настолько увлекаются игрушками, что начинают демонстрировать поведение, схожее на зависимость. Как пишет The Independent, к такому выводу пришли ученые, результаты исследования которых опубликованы в журнале The Royal Society Open Science.

Исследователи отмечают, что степень интереса к мячам, канатам и другим игрушкам зависит как от породы собаки, так и от типа самой игрушки.

Совместные игры щенков с хозяевами не только укрепляют эмоциональную связь между ними, но и активизируют выработку в мозге дофамина, опиоидов и норадреналина - веществ, отвечающих за ощущение удовольствия и вознаграждения.

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Впрочем, некоторые игрушки могут настолько увлекать животных, что те начинают демонстрировать признаки, схожие с зависимостью. Речь идет о постоянной сосредоточенности на игрушке, неспособности переключить внимание, чрезмерном возбуждении и других проявлениях.

Хотя польза игры для развития собак до сих пор активно изучается, считается, что она помогает формировать навыки, необходимые для охоты, размножения и соперничества.

Для исследования ученые проанализировали поведение более 1600 собак с помощью специальной анкеты, говорится в статье.

Выяснилось, что животные с наибольшей привязанностью к игрушкам легче поддаются мотивации, труднее успокаиваются и меньше спят днем. Некоторые собаки продолжали непрерывно пытаться добраться до недоступной игрушки и долго не могли расслабиться даже после того, как её убирали.

Ученые предупреждают, что хотя сильная мотивация к игре может быть полезной, ее чрезмерный уровень способен негативно сказываться на благополучии животного. В некоторых случаях собаки были настолько увлечены попытками вернуть игрушку, что предпочитали это даже еде или общению с хозяином.

Наибольшую склонность к этому проявили овчарки

Исследование также показало, что подобное поведение чаще встречается у пород, которых традиционно используют для работы или спорта.

Самые высокие показатели "игрушечной зависимости" зафиксировали у собак пастушьих пород. За ними следуют терьеры и ретриверы.

В то же время представители некоторых других пород оказались значительно менее заинтересованными в играх с игрушками.

По мнению исследователей, отдельные черты характера, которые могут казаться нежелательными для домашних питомцев, например, чрезмерная настойчивость, могут быть преимуществом для служебных или рабочих собак. Кроме того, многие из таких особенностей проявляются еще в раннем возрасте, что свидетельствует об их происхождении на ранних этапах развития.

Что ещё почитать о собаках

Напомним, по словам ветеринаров, блестящая шерсть и здоровая кожа собак зависят не только от надлежащего ухода, но и от правильного питания. Они советуют обратить внимание на пять продуктов, которые могут положительно повлиять на состояние домашнего питомца.

Это, в частности, яйца, которые являются ценным источником белка, витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот, лосось, считающийся источником омега-3, овсянка, нежирное мясо.

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