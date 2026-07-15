'Мороженщик': что известно о новом 'самом безумном' фильме мастера хоррора Элая Рота

В украинский прокат провокационный фильм о детях, которые, полакомившись мороженым, превратились в настоящих монстров, выйдет 6 августа 2026 года.

Представьте, что бы получилось, если объединить нашумевший прошлогодний хоррор "Оружие" о зачарованных ведьмой детях, превратившихся в безжалостных убийц, и эксцентричную атмосферу франшизы "Ужасающий" о молчаливом клоуне-садисте Арт? Хотя зачем представлять, если уже скоро в кинотеатрах выйдет фильм, который уже все это соединил и добавил еще много интересного. А именно – "Мороженщик" (Ice Cream Man), который стартует в украинском прокате 6 августа 2026 года.

УНИАН совместно с украинским дистрибьютором картины, компанией Adastra Cinema, рассказывает интересные факты об этом новом проекте от культового режиссера хорроров и слэшеров Элая Рота ("Хостел", "Зеленый ад", "День благодарения", "Бордерлендс").

О чем фильм

История разворачивается в идиллическом, измученном летней жарой маленьком городке, куда однажды внезапно приезжает яркий фургончик мороженщика. Конечно же, к нему сразу же выстраивается очередь из местных ребят. Однако стоит детям только попробовать это мороженое, как у них буквально срывает крышу, и они превращаются в маленьких безжалостных – и очень изобретательных! – убийц.

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Мастер хоррора, чье будущее предсказал Тарантино

Элай Рот – имя, которое давно знакомо всем поклонникам хорроров. Элай ворвался в кино в начале нулевых, когда жанр нуждался в серьезной "встряске". Его режиссерский дебют, фильм "Лихорадка" (2002), рассказывал историю о группе друзей, которые отправились отдыхать в лес, но подхватили смертельный вирус, буквально разъедавший их заживо. Квентин Тарантино тогда назвал "Лихорадку" "лучшим новым американским фильмом", добавив, что за Элаем Ротом – будущее фильмов ужасов. И был прав!

Уже в 2005 году Рот представил свой новый фильм – "Хостел". И это был настоящий прорыв. Сюжет разворачивается вокруг американских туристов, которые путешествуют по Восточной Европе в поисках приключений, но попадают в ловушку таинственного клуба, где состоятельные клиенты за деньги истязают людей. Именно после этой картины за Ротом закрепилась слава мастера так называемого "пыточного хоррора" – поджанра с акцентом на максимально реалистичном, детальном и жестоком показе физических страданий жертв. Позже режиссер закрепил свой стиль в "Зеленом аду" (2013) – фильме о группе экоактивистов, которые летят в джунгли Амазонки, чтобы спасать природу, но сами становятся добычей местного племени каннибалов.

Элай Рот считается настоящим поклонником хорроров "старой школы": режиссер не злоупотребляет компьютерной графикой, отдавая предпочтение практическим эффектам, которые выглядят максимально естественно. Его режиссерский почерк – это всегда взрывная смесь черного юмора, провокации и напряжения. Каждый новый фильм Элая – настоящее событие для поклонников жанра. И особенно – тот, о котором сам режиссер говорит, что это его "самый страшный и самый безумный фильм на сегодняшний день".

За пределами дозволенного

Несмотря на очевидные параллели с "Оружием" Зака Креггера – еще одним фильмом о одержимых детях-убийцах, вышедшим годом ранее, – "Мороженщик" Элая Рота отнюдь не является вторичным проектом. Режиссер снял его по сценарию, который написал в соавторстве со своим давним соавтором Ноа Белсоном. А этот сценарий, в свою очередь, вырос из оригинальной идеи, которую Рот вынашивал более двадцати лет.

Почему так долго? Потому что, по словам самого режиссера, никто не решался финансировать столь рискованный и провокационный проект. Но Элай Рот не сдался и в конце концов... просто открыл собственную студию The Horror Section, первым фильмом которой и стал "Мороженщик", и которая в дальнейшем будет специализироваться именно на высококачественных и нецензурированных слэшерах и хоррорах.

"У меня эта идея была очень давно, но студии слишком боялись моих ранних черновиков. И сейчас пришло время раздвинуть границы дозволенного дальше, чем когда-либо прежде, – говорит режиссер. – Фильмы вроде "Мороженщика" – это то, для чего мы с инвесторами создали The Horror Section: снимать провокационные кинособытия, о которых фанаты хорроров смогут кричать годами!".

Кинобезумие с музыкой от Snoop Dogg

Главную роль мороженщика исполняет Ари Миллен, известный по фильмам "Темное дитя: Эхо" и "12 дней", а его оппонента священника играет Бенджамин Байрон Дэвис ("Стражи Галактики 3", "Бордерлендс", "Человек-муравей").

Также в картине снялись Дилан Гоко ("Хартленд"), Киори Мирза Волдман, Чарли Зельцер ("Рассказ служанки"), Сара Эбботт (сериал Netflix "Тела"), а также Карен Клиш, Шайло О’Райлли и Чарли Стори, которые снимались в предыдущем слэшере Рота "День благодарения" (2023). И, кстати, сам режиссер также появится в кадре.

"Я чрезвычайно воодушевлен невероятным актерским составом, который мы собрали для фильма, – делится Элай. – Это даже немного сюрреалистично: видеть, как идея, которую я вынашивал более двадцати лет, оживает. Благодаря этому невероятно талантливому актерскому составу мы сможем представить поклонникам хорроров фильм, который настолько ужасающий, насколько я всегда себе это представлял".

Особый драйв этой истории придает саундтрек, созданный легендарным Snoop Dogg. Более того: музыка к "Мороженщику" – это лишь начало сотрудничества режиссера и рэпера, ведь они уже вместе работают над следующим хоррором с довольно провокационным названием Don't Go in That House, Bitch!, в котором Snoop Dogg уже будет задействован и в качестве актера.

"Я хочу, чтобы это был самый безумный фильм из всех, что я когда-либо снимал, – признается Элай Рот. – Я имею в виду, что стремлюсь превзойти "Хостел", "Зеленый ад" и "Лихорадку" по уровню полного безумия". Удалось ли? Узнаем в кино уже 6 августа.

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