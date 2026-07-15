Дочь Келлога требует расследовать внезапную смерть сенатора Грэма

Меган Моббс, дочь бывшего спецпосланника Дональда Трампа в Украине Кита Келлога, публично призвала расследовать внезапную смерть 71-летнего сенатора Лидси Грэма. На платформе X Моббс отметила, что официальная формулировка "остановка сердца" является недостаточной.
"Остановка сердца" – это не адекватный ответ. Остановка сердца говорит нам, как закончилась его жизнь. Она не говорит нам, почему его сердце остановилось", – заявила она.
Моббс, которая является ветераном войны в Афганистане и возглавляет благотворительный фонд помощи Украине, выдвинула четкие требования к правоохранительным органам:
- проведение полного судебно-медицинского вскрытия;
- сохранение всех биологических образцов сенатора;
- проведение комплексных токсикологических и гистологических исследований;
- привлечение к делу контрразведывательных органов США.
По её словам, американское общество имеет право на полную ясность, учитывая высокий уровень угроз и ключевую роль, которую Грэм играл в противостоянии главным противникам США. Позже Моббс уточнила, что получила сигналы от осведомленных экспертов, обеспокоенных временем и обстоятельствами смерти. Она добавила, что политик мог умереть и от естественных причин, однако максимальная прозрачность – "лучшее противоядие от теорий заговора".
Смерть Линдси Грэма – главные новости
Напомним, что сенатор-республиканец Линдси Грэм был одним из самых ярых и влиятельных сторонников Украины в Вашингтоне. Всего за неделю до смерти он дважды встречался с украинским руководством, а в целом с начала полномасштабного российского вторжения посетил Киев десять раз.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования, назвав Грэма "настоящим защитником свободы" и лидером, вклад которого трудно переоценить. В настоящее время официальные органы ожидают окончательных результатов лабораторных экспертиз.