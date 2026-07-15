Дочь Келлога требует расследовать внезапную смерть сенатора Грэма

После сообщений о смерти сенатора Линдси Грэма раздались призывы провести полное судебно-медицинское расследование.

Меган Моббс, дочь бывшего спецпосланника Дональда Трампа в Украине Кита Келлога, публично призвала расследовать внезапную смерть 71-летнего сенатора Лидси Грэма. На платформе X Моббс отметила, что официальная формулировка "остановка сердца" является недостаточной.

"Остановка сердца" – это не адекватный ответ. Остановка сердца говорит нам, как закончилась его жизнь. Она не говорит нам, почему его сердце остановилось", – заявила она.

Моббс, которая является ветераном войны в Афганистане и возглавляет благотворительный фонд помощи Украине, выдвинула четкие требования к правоохранительным органам:

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проведение полного судебно-медицинского вскрытия;

сохранение всех биологических образцов сенатора;

проведение комплексных токсикологических и гистологических исследований;

привлечение к делу контрразведывательных органов США.

По её словам, американское общество имеет право на полную ясность, учитывая высокий уровень угроз и ключевую роль, которую Грэм играл в противостоянии главным противникам США. Позже Моббс уточнила, что получила сигналы от осведомленных экспертов, обеспокоенных временем и обстоятельствами смерти. Она добавила, что политик мог умереть и от естественных причин, однако максимальная прозрачность – "лучшее противоядие от теорий заговора".

Смерть Линдси Грэма – главные новости

Напомним, что сенатор-республиканец Линдси Грэм был одним из самых ярых и влиятельных сторонников Украины в Вашингтоне. Всего за неделю до смерти он дважды встречался с украинским руководством, а в целом с начала полномасштабного российского вторжения посетил Киев десять раз.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования, назвав Грэма "настоящим защитником свободы" и лидером, вклад которого трудно переоценить. В настоящее время официальные органы ожидают окончательных результатов лабораторных экспертиз.

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