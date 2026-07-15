Ожидается, что новый Кабмин, который, скорее всего, возглавит глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, сразу же возьмётся за старую проблему – разъединит некоторые [плохие] министерства, которые были абсурдно объединены [некомпетентными] предшественниками.

За последние семь лет украинским власть имущим не давали покоя провокационные крамольные названия и структуры некоторых ведомств, таких, как, в частности, Министерство [прости, Господи!] экономики, которое несколько раз преступно расширяли, превращая его в неповоротливого гиганта с кучей несвойственных функций, или, наоборот, благочестиво возвращали всё на круги своя, когда выяснялось, что гениальный экстенсивный замысел не сработал. И так по кругу [Мебиуса].

Каждое такое объединение-разделение вносило хаос в государственное управление, ведь создавало путаницу в сферах ответственности чиновников, требовало времени на перераспределение полномочий, взяток, штатов и бюджетов, что смещало фокус внимания с действительно важных изменений, требовало дополнительных административных затрат и к реальному результату привести не могло. Зато способствовало перераспределению потоков чёрного наличного и спонсировало "двушку на Москву".

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Это были быстрые "реформы", создававшие иллюзию "эффективности" выдающихся государственных менеджеров и их якобы готовности к решительным изменениям.

Вспомним основные примеры.

Цикл масштабной реорганизации министерств начало правительство "самокатчика" Алексея Гончарука в 2019 году. Тогда неудержимые "реформаторы и технократы" решили объединить Министерство энергетики с Министерством экологии и природных ресурсов. Это аргументировалось необходимостью сокращения количества ведомств, а новая структура получила название "Министерство энергетики и защиты окружающей среды".

При этом молодых и горячих инициаторов этой блестящей реформы не смутило то, что добыча энергоресурсов и защита окружающей среды – диаметрально противоположные сферы, практически не пересекающиеся, из-за чего конфликт интересов был неизбежен.

Тогда же впервые было создано и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, объединив, по сути, Министерство экономического развития с Министерством аграрной политики. Критики сразу же одобрили намерение ликвидировать ненужное в аграрной стране МинАПК (вместе с обузой в виде профильного министра), учитывая абсолютную ненужность аграрного сектора для украинского ВВП и экспорта, поэтому чиновники решили осуществить эту прекрасную маленькую революцию. Что-то пошло не так, и обреченный на успех эксперимент провалился. Никаких положительных изменений этот шаг не принёс – кроме потери времени на реорганизацию (плюс что-то потихоньку прикурили "нормальные парни").

Еще одной грандиозным "новостройкой" стало Министерство культуры, молодежи и спорта, которому передали полномочия сразу по четырем направлениям: культуры, молодежи и спорта, а также информационной политики. Конечно, тяга штанги в сельском спортклубе и подростковая беременность напрямую связаны с контрпропагандой!

В 2020 году, с приходом консерватора Дениса Шмыгаля, эти монструозные структуры вдруг разделили обратно – на примитивно узкоспециализированные энергетическое, экологическое, экономическое и аграрное ведомства, мимоходом лицемерно признав ошибочность предыдущих слияний. Также было преступно и подло выделено Министерство молодёжи [где она?] и спорта [какого?], а информационная политика пошла дальше "рука об руку" с культурой [вероятно, с целью спонсирования информации за счёт продажи объектов культурного наследия]. Так они и сегодня шагают, поддерживая друг друга [и мелкую коррупцию].

Однако идея создания мега-министерств [слава богу Прокрастинации] окончательно не была снята со стола. Ведь к ней в конце концов вернулись, фактически повторив то же самое упражнение, но с другими добавками.

Уже в конце 2022 года в Украине снова заговорили об объединении структур – из существующих 20 ведомств хотели оставить 14. По официальной версии, это было продиктовано тем же желанием сократить госаппарат. По неофициальной версии, кадровый кризис на Банковой усугублялся, а найти 14 министров – проще, чем 20.

Однако тогда из этого гениального плана реализовали лишь один пункт: Министерство инфраструктуры объединили с Министерством развития общин и территорий, создав шедевр коррупционной инженерии – так называемое "Минвосстановления". Оно курировало вопросы всей нашей жизни – транспорта, дорог, почты, жилищно-коммунальной сферы, региональной политики, а также строительства и восстановления территорий, пострадавших от войны.

К остальному вернулись позже, уже с приходом на пост премьера Юлии Свириденко. В частности, покоя чиновникам не давало отдельное аграрное министерство, поэтому в 2025 году его снова присоединили к Министерству экономики. Как говорится, вспомнили положительный опыт предшественников. Но и этого было мало, поэтому сверху в этот институциональный инцест дополнительно "накинули" ещё и функции Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Не очень логично, но реформы было не остановить.

К слову, тогда же – в тот же самый день – ликвидировали и Министерство стратегических отраслей промышленности, передав его функции Минобороны, которое одним махом стало отвечать ещё и за оборонпром, авиационную и космическую отрасль (а также, например, производство туалетной бумаги).

Ни одно из упомянутых объединений, несмотря на гениальность отечественных государственных деятелей, почему-то не стало двигателем экономического роста, не привело к улучшению государственного управления и дерегулированию (и даже к увеличению производства туалетной бумаги). А ожидаемые выгоды от таких безудержных реформ оставались исключительно на бумаге (в том числе, туалетной). Поэтому за каждым слиянием следовало разделение.

Вот и теперь, по слухам, новое правительство в первую очередь займется разделением ранее объединенных ведомств.

Так, поговаривают, что Корецкий (если это действительно будет он) на новой должности вновь создаст отдельное Министерство сельского хозяйства, тогда как под крылом Министерства экономического развития останутся экономика и экология. А Министерство регионального развития разделят на Минрегион и Министерство инфраструктуры. То есть история совершит очередной поворот.

Однако почему-то вспоминается известный анекдот о перестановке кроватей в публичном доме. И разочарование от улучшений наступает раньше, чем они вступают в силу. Как пел Робби Уильямс: "before I’ve arrived, I can see myself coming".

При этом наивно (и даже преступно!) думать, что каждая такая реорганизация ничего не стоит стране – этот процесс предполагает массу заработков для тех, кто в курсе дела. По крайней мере, деньги тратятся на смену вывесок, бланков, разработку нового брендинга и айдентики, сайтов, переоформление документов, перенастройку ИТ-систем. Передача дел и имущества тоже требует времени и ресурсов [для нужных исполнителей].

Точных цифр Кабмин не раскрывает, но международный опыт показывает, что подобные реорганизации обходятся налогоплательщикам довольно дорого. Так, например, переименование Министерства обороны в Министерство войны в США, по подсчётам американских журналистов, могло обойтись в 2 миллиарда долларов. Масштабы, конечно, сложно сравнивать, но и бюджет у нас существенно скромнее. В Украине же эти расходы никто отдельно не подсчитывает и не публикует, что само по себе вызывает вопросы относительно прозрачности таких решений.

Но самое главное – первые месяцы "работы" таких обновленных министерств обычно уходят на организационные вопросы, что отнюдь не способствует экономическому развитию.

Между тем, перед страной сейчас стоят чрезвычайные вызовы. Первое и ключевое, чего ждут от нового правительства, – подготовка к новому отопительному сезону, которую, по оценкам энергетических экспертов, так и не удастся выполнить в полном объеме [кроме Кончи-Заспы, туда дрова уже везут]. Реформа бусификации мобилизации и увеличение денежного довольствия военных – еще один болезненный вопрос, который, несмотря на множество громких заявлений, так и не удалось решить предыдущему правительству.

Решения, направленные на борьбу с коррупцией, приватизацию и реформирование неэффективных государственных компаний, тоже относятся к числу сложных реформ, стоящих на повестке дня каждого правительства и почему-то постоянно буксующих. Что уж говорить о таможенной реформе, пенсионной реформе, которые предыдущий Кабмин даже разрабатывал (на словах), но из-за ретроградного Меркурия так и не смог внедрить.

Также в поддержке нуждается украинский бизнес. И не в виде всевозможных "кэшбэков", которые в реальности не приносят видимого экономического эффекта, а через расширение программы доступного кредитования и уменьшение давления – силового, фискального, административного.

Поэтому желаем правильного движения планет и мудрости следующему премьер-министру после назначения, чтобы он не ограничил свой реформаторский задор одним лишь разделением министерств.

А учитывая отсутствие субъектности у правительства и, в частности, у парламента (который должен был бы выступать фильтром и барьером, защищающим общество от кретинизма отдельных государственных деятелей), хочется обратиться к настоящим создателям этого шедеврального институционального инцеста с одной фразой: "Остановитесь", – В.Ф. Янукович (с).

Надежда Бурбела