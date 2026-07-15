В Украине подорожал доллар: курс валют в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,55 грн, а евро – 50,86 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 15 июля, вырос на 6 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 21 копейку и составляет 51,62 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,86 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,73 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,50 грн/евро, а курс продажи – 51,25 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 15 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,88 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также просела: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,20 гривни за один евро, таким образом национальная валюта упала на 15 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в Украине до 19 июля будут наблюдаться умеренные колебания курса валют. По его словам, эту ситуацию не стоит воспринимать как полную стабильность, но и предпосылок для резкой девальвации нет.

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