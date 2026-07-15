Молодые немцы всё чаще отказываются от военной службы, – The Guardian

Конституция Германии гарантирует право на отказ от военной службы по соображениям совести.

В этом году в Германии резко возросло число молодых мужчин, подающих заявления об отказе от военной службы по соображениям совести или религиозных убеждений. Как пишет The Guardian, это осложняет планы Берлина по созданию самой сильной армии в Европе для сдерживания угрозы со стороны РФ.

Отмечается, что в первой половине 2026 года Федеральное ведомство по делам семьи получило 5862 заявления об отказе от службы. Это больше, чем за весь 2025 год, когда было подано 3879 таких обращений. В 2024 году их количество составляло 2249.

По состоянию на конец мая этого года было удовлетворено 2667 заявлений. В прошлом году одобрили 2830 таких обращений.

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Право на отказ от военной службы по соображениям совести закреплено в Конституции Германии. В документе указано: "Никто не может быть принужден вопреки своей совести проходить военную службу, связанную с применением оружия".

Рост числа таких заявлений пришелся на период, когда правительство Германии ввело новую систему "облегченного призыва". С 1 января все мужчины в возрасте от 18 лет должны заполнить анкету о готовности к службе и пройти медицинский осмотр.

Женщин поощряют добровольно поступать на военную службу, однако они не обязаны участвовать в процедуре отбора. Инициатором этой системы стал министр обороны Германии Борис Писториус.

По мнению аналитиков, рост числа заявлений связан не только с новыми правилами, но и с опасениями молодежи относительно возможного привлечения немецких военных к международным операциям – в частности, в районе Ормузского пролива или к будущей миротворческой миссии в послевоенной Украине.

В настоящее время в Германии нет обязательного военного призыва. В то же время правительство пытается восстановить потенциал вооруженных сил страны, который существенно сократился после окончания холодной войны, отмечают в The Guardian. В настоящее время Бундесвер насчитывает около 186 тысяч военнослужащих и испытывает проблемы с отдельными военными возможностями, которые Берлин пытается устранить.

Консервативный блок ХДС/ХСС заявил, что если к 2035 году не удастся увеличить количество добровольцев до 260 тысяч военнослужащих, в стране может быть восстановлен обязательный призыв, отмененный в 2011 году. Для этого потребуются дополнительные законодательные изменения.

Авторы подчеркивают, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, роста геополитической нестабильности и давления со стороны Дональда Трампа Германия постепенно отходит от послевоенного пацифизма и уделяет все больше внимания обороне.

Военный призыв в Германии

В конце июня сообщалось, что Германия может вернуть обязательный призыв. Как отмечалось в материале, если добровольцев для Бундесвера не хватит, власти готовы вновь ввести обязательную военную службу для мужчин уже к 2027 году.

Тогда председатель комитета по обороне Бундестага Томас Рёвекамп заявлял, что добровольная модель может оказаться недостаточной для реализации амбициозных планов по расширению немецкой армии.

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