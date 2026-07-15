Мужчина пересел с Ford на Tesla Cybertruck и назвал это 'выходом из викторианской эпохи'

Tesla Cybertruck произвела впечатление на водителя после Ford F-150.

Житель Колорадо сменил пикап Ford F-150 на Tesla Cybertruck, и разница для него оказалась поразительной. По его словам, это было похоже на "переход из викторианской эпохи в будущее", сообщает Supercar Blondie.

В последние годы многие американцы пересели с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электрокары. Впрочем, мало кто слышал, чтобы смену автомобиля описывали столь ярко.

И хотя внешне F-150 и Cybertruck выглядят почти полными противоположностями, оснований для их сравнения более чем достаточно, ведь на дороге они выполняют схожие функции. Соперничество между пикапами не ограничивается техническими характеристиками – они регулярно соревнуются в дрифтинге и даже в перетягивании каната. Самыми интересными, конечно же, являются оценки самих владельцев. Один из них опубликовал свой отзыв на сайте Cybertruck Owners Club.

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"Я уже три недели владею полноприводным Cybertruck 2025 модельного года. Единственное, о чём жалею, – это покупка пакета FSD (Full Self-Driving), но только потому, что этим пикапом настолько интересно управлять самому", – написал он.

По словам американца, с технической точки зрения Ford F-150 или Toyota Tundra выполняют те же базовые задачи, но не могут сравниться с Cybertruck по возможностям и удобству использования.

"Система управления "по проводам" (steer-by-wire) в сочетании с подруливанием задних колес просто поражает. Если честно, это действительно похоже на управление автомобилем из будущего", – написал владелец Cybertruck.

В восторге от автомобиля остался не только он сам. Жена жителя Колорадо сравнила Tesla Cybertruck с современным ноутбуком, а Ford F-150 – с устаревшей печатной машинкой.

В общем, по мнению американца, 85 тысяч долларов (примерно столько стоил Cybertruck) были потрачены не зря.

"Tesla продавала бы гораздо больше таких пикапов, если бы у людей была возможность самим сесть за руль. Не судите о нём, пока не прокатитесь!" – подытожил владелец электромобиля.

Подобное мнение высказывали и раньше. Вице-президент по коммуникациям Electric Vehicle Association (EVA) Джон Гайем отметил, что многие люди решают перейти на электромобили именно после личного опыта вождения.

"Мы слышим это постоянно. Мы называем это "конверсией после того, как человек садится за руль", – сказал он изданию Supercar Blondie.

Tesla Cybertruck – последние новости

Ранее электрический пикап Tesla Cybertruck сразился с дизельным Humvee 2004 года выпуска в соревновании по перетягиванию каната. Результат оказался неожиданным. Блогеры организовали три раунда соревнования, и в каждом из них победу одержал Tesla Cybertruck. Даже получив фору в пять секунд, дизельный Humvee не смог навязать борьбу современному электрическому пикапу.

Также недавно блогеры устроили драг-рейс между Ford Mustang GT (S650) с механической коробкой передач и Tesla Cybertruck. Автомобили трижды выходили на старт, но в каждом заезде результат оставался неизменным. Tesla Cybertruck одержал победу во всех трёх заездах, не оставив сопернику шансов на реванш.

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