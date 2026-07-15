Сколько минут нужно гулять на улице, чтобы получить пользу: ответ ученых вас удивит

Места с водой оказывают наибольший эффект на настроение.

Ученые провели эксперимент, чтобы узнать, какое минимальное количество времени нужно провести на свежем воздухе, чтобы получить пользу, и результаты оказались поистине удивительными.

Как пишет siliconcanals.com, в 2010 году двое ученых объединили результаты 10 отдельных исследований в Великобритании, охватывающих 1252 человека, и оказалось, что короткие периоды активности на природе – даже пять минут улучшают как настроение, так и самооценку.

В ходе исследований улучшение самооценки и настроения оказалось умеренным и достоверным, а не незначительным скачком или чудом. В обзоре отдельных исследований отмечается, что в восьми из десяти случаях наблюдалось реальное повышение самооценки, а в семи из десяти – реальное улучшение настроения.

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При этом наибольший скачок в самооценке произошел от самой короткой дозы: пяти минут. Более длительные сеансы также помогали, но эффект был менее выраженным.

Идея о том, что короткие периоды физических упражнений на природе приносят свои плоды, подтвердилась и в более поздних исследованиях. Так, систематический обзор 2025 года, включающий 15 рандомизированных контролируемых исследований с участием 980 человек, выявил умеренное положительное влияние таких упражнений на психическое здоровье, при этом программы, построенные на сессиях продолжительностью менее 20 минут, давали наибольшие результаты.

Важные нюансы

Что интересно - среди сравниваемых авторами условий места с водой показали наибольший прирост как в настроении, так и в самооценке. В то же веря разница была столь невелика, что честный вывод ближе к "любая природная среда подходит", чем к "вам нужно озеро".

Еще одна важная деталь: наибольший прирост самооценки наблюдался у самых молодых участников и у тех, кто уже испытывал проблемы с психическим здоровьем.

В то же время данные не позволяют определить, превосходит ли польза от упражнений на свежем воздухе те же упражнения в других условиях. Часть пользы может быть обусловлена ​​просто движением, а не природой.

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