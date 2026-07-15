Одно из крупнейших водохранилищ США заполнено лишь на 23 %: что произойдет, если уровень упадет

Гидроэлектростанция, построенная на водохранилище, поставляет электроэнергию в штаты Вайоминг, Колорадо, Юта, Аризона и Нью-Мексико.

Уровень воды в озере Пауэлл, втором по величине водохранилище в США, приближается к критически низкому уровню. Следствием этого может стать, в частности, остановка производства электроэнергии, пишет zielona.interia.pl.

С начала 1960-х годов, когда создавали водохранилище, уровень воды в нём никогда не опускался ниже нынешней отметки – около 1074 метров над уровнем моря. Сейчас озеро Пауэлл заполнено лишь примерно на 23%.

Если уровень воды в ближайшее время снизится ещё больше, эксплуатация водохранилища может значительно осложниться. Эксперты ещё много лет назад предупреждали, что оно может достичь критического предела.

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Озеро Пауэлл расположено на реке Колорадо и является вторым по величине водохранилищем США после озера Мид. Из-за продолжительной засухи и сокращения количества снегопадов уровень воды в бассейне реки Колорадо продолжает падать.

По данным экспертов-гидрологов, в начале этого года ситуация в регионе уже была критической из-за самого низкого за всю историю уровня снежного покрова. В настоящее время из-за засухи условия остаются чрезвычайно сложными.

Учёные отмечают, что даже дополнительные осадки не смогут полностью компенсировать длительные изменения, приводящие к дефициту воды, в частности затяжную засуху и низкий уровень сезонных снегопадов.

Если уровень воды в озере Пауэлл снизится еще примерно на 70 метров, водохранилище может перейти в состояние "мертвого водоема". В таком случае вода уже не сможет проходить через плотину Глен-Каньон под действием силы тяжести.

Как пишет Lake Powell Chronicle, тогда вода останется на дне каньона и не сможет поступать к миллионам людей в Аризоне, Калифорнии и Неваде, которые пользуются этим ресурсом.

Эксперты прогнозируют, что уже в августе уровень воды в озере Пауэлл может достичь нового рекордно низкого показателя.

Подробнее об озере Пауэлл

Водохранилище образовалось после строительства плотины Глен-Каньон на реке Колорадо, которое началось в 1956 году. Проект регулирования реки был разработан ещё в 1922 году с целью предотвращения наводнений. Наполнение озера водой завершилось в 1980 году.

Строительство плотины и создание водохранилища вызвали протесты экологов. Против проекта также выступали антропологи, поскольку вода затопила, в частности, наскальные рисунки, созданные индейцами анасази.

В 2014 году издание The Wall Street Journal признало озеро Пауэлл одним из пяти самых красивых озёр мира.

Подробнее о необычных местах в США

Ранее УНИАН писал о 27-километровом мосте в США, которого избегают водители. Речь шла о мосте-туннеле через Чесапикский залив, который соединяет город Норфолк в штате Вирджиния с полуостровом Дельмарва. Местами путь проходит под водой.

В туннелях пространство довольно ограничено, а движение в двух направлениях сужается до одной полосы. Из-за этого часть водителей испытывает сильный дискомфорт и тревогу.

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