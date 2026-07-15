'Путин не готовится к миру': российский оппозиционер предупредил о риске новой войны

Оппозиционер считает, что Кремль не готовится к миру, а может попытаться проверить решимость НАТО посредством провокации в странах Балтии.

Президент РФ Владимир Путин не готовится к мирным переговорам с Украиной. Вместо этого после парламентских выборов в России, которые должны состояться в сентябре, Кремль может прибегнуть к новой эскалации, в частности попытаться проверить решимость НАТО посредством провокации в странах Балтии.

Такое мнение высказал российский оппозиционер и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью Politico. По его мнению, усиление украинских ударов по российской военной логистике и энергетической инфраструктуре не заставит Путина пойти на компромисс.

"Путин всегда обострял ситуацию, когда чувствовал, что попал в переплет… Самая естественная эскалация – это провокация", – заявил Каспаров.

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Он убежден, что Кремль не демонстрирует никаких признаков подготовки к завершению войны.

"В российской пропагандистской машине, в действиях российского правительства, в речах Путина нет ни одного признака того, что Кремль готовится к миру. Все сигналы ведут только в одном направлении: "Война, война, война, война"", – сказал он.

Каспаров предположил, что следующим шагом Кремля может стать не полномасштабное наступление, а локальная провокация на восточном фланге НАТО. По его словам, Россия может попытаться захватить небольшой приграничный город в Латвии или Эстонии, чтобы проверить готовность Альянса выполнить обязательства по коллективной обороне.

"Путин может вторгнуться в страну НАТО, чтобы проверить, отреагируют ли другие члены Альянса, прежде всего Соединенные Штаты", – заявил оппозиционер.

По его мнению, если США не отреагируют должным образом, Кремль сделает вывод, что НАТО утратило свою силу:

"Если США не помогут защитить страну, подвергшуюся нападению, Путин достигнет своей цели: НАТО больше нет".

В качестве одного из доказательств подготовки России к дальнейшей эскалации Каспаров привел предложенные законодательные изменения, которые должны упростить мобилизацию, в частности отменить обязательный медицинский осмотр для части призывников. По его мнению, это свидетельствует о намерении Кремля продолжать военные кампании, а не искать дипломатическое урегулирование.

Европа должна сделать ставку на победу Украины

Каспаров также призвал европейские страны отказаться от поиска компромисса с Россией и сосредоточиться на поддержке Украины.

"Мы должны убедиться, что Путин проиграет. Потому что как только Путин проиграет войну – он падет", – заявил он.

По словам оппозиционера, украинские удары по военным и промышленным объектам на территории России уже создают проблемы для российских элит:

"Украинцы очень хорошо справляются, потому что каждый раз, когда они что-то поражают, кто-то теряет деньги".

Он также выступил за ужесточение санкций против России, а также за ограничение выдачи туристических виз гражданам РФ.

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