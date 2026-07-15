Укргидрометцентр предупреждает о непогоде 15 июля: к чему готовиться (карта)

На сегодняшний день в ряде областей объявлен I уровень опасности.

На среду, 15 июля, в Украине объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, непогода будет бушевать в ряде областей.

"Днём 15 июля на Прикарпатье, в Закарпатье и на юго-востоке страны ожидаются грозы", – говорится в прогнозе.

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I уровень опасности объявлен в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

15 июля давление будет расти, и погода станет стабильной, однако местами еще возможны кратковременные дожди и грозы, а прежняя прохлада сменится настоящим летним комфортным теплом.

В Украине сегодня ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура составит от +23° до +28°.

В Киевской области сегодня также переменная облачность, но без осадков. Ветер в столице будет северо-западный, 5–10 м/с. Температура по области +23°…+28°, в Киеве воздух прогреется до +26°…+28°.

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