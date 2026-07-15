Откуда берется неприятный запах в стиральной машине и как от него избавиться

Неприятный запах в стиральной машине обычно возникает из-за влаги, которая скапливается внутри и способствует появлению плесени и бактерий.

Стиральная машина должна помогать поддерживать чистоту, но иногда сама нуждается в дополнительном уходе. Несколько простых привычек помогут избежать появления неприятного запаха и сохранить свежесть бытовой техники, пишет Real Simple.

Затхлый запах обычно свидетельствует о скоплении влаги внутри машины или рядом с ней. Причиной могут быть как технические проблемы, например протечка, так и неправильное использование: мокрая одежда, которую надолго оставляют в барабане, высокая влажность или недостаточная очистка.

"Застоявшаяся влага не только создает условия для появления плесени, но и способствует размножению бактерий", – объясняет эксперт по плесени и качеству воздуха Майкл Рубино.

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По его словам, запах также может появляться из-за накопления остатков моющих средств, кондиционера для белья, грязи, минеральных отложений и других загрязнений, которые со временем остаются внутри машины.

Если запах не исчезает после удаления влажной одежды, стоит проверить, нет ли плесени внутри или вокруг стиральной машины. Особое внимание следует уделить барабану, резиновой уплотнительной прокладке дверцы, лотку для моющих средств и зоне слива воды.

Как предотвратить появление запаха

В большинстве случаев избежать неприятного запаха помогает правильный уход за стиральной машиной. Если же причина связана с неисправностью или протечкой, сначала нужно устранить проблему.

Рубино советует после каждого использования оставлять открытыми дверцу или крышку машины, а также лоток для моющих средств, чтобы они могли высохнуть. Также важно сразу доставать мокрую одежду после завершения стирки.

"Плесень может начать расти уже через 24–48 часов, если есть влага", – отмечает эксперт.

Он также рекомендует регулярно протирать резиновые уплотнители, особенно в стиральных машинах с фронтальной загрузкой, поскольку там чаще всего задерживается вода.

Важно использовать подходящий тип и количество моющего средства.

Как избавиться от стойкого запаха

Если запах уже появился, простого проветривания может быть недостаточно.

"Если в стиральной машине появился запах, лучший вариант – провести глубокую очистку", – говорит Рубино.

Перед этим он советует ознакомиться с инструкцией производителя, поскольку у разных моделей могут быть свои рекомендации по очистке.

Советы по очистке стиральной машины

1. Очистите зону слива

Проверьте сливной фильтр в соответствии с инструкцией производителя и удалите из него ворс, мусор и скопления грязи. Даже небольшое количество загрязнений в этой зоне может вызывать неприятный запах.

2. Очистите лоток для моющих средств

Извлеките лоток и замочите его в чистящем растворе. Также очистите отсек, в котором он расположен, так как там могут скапливаться остатки моющих средств и влага.

3. Обработайте барабан и другие поверхности

Очистите барабан, резиновые уплотнители, крышку и доступные поверхности стиральной машины специальным средством. После нанесения оставьте его на несколько минут, а затем протрите всё салфеткой из микрофибры.

Также стоит очистить внешнюю часть машины и пространство вокруг нее, ведь запах может распространяться во влажных помещениях.

4. Запустите цикл очистки

После ручной очистки запустите режим самоочистки или самый горячий и самый длительный цикл без белья. Если такого режима нет, можно использовать обычный горячий цикл с пустым барабаном.

По завершении процедуры оставьте дверцу, крышку и лоток для моющих средств открытыми, чтобы стиральная машина полностью высохла перед следующим использованием.

Подробнее об уходе за стиральной машиной

Ранее УНИАН писал о режиме Eco в стиральной машине и о том, когда его следует использовать. Отмечалось, что он разработан для эффективной очистки одежды с использованием минимального количества электроэнергии и воды.

Также эксперт рассказал, каким популярным средством нельзя чистить стиральную машину. Речь шла о смеси уксуса и пищевой соды. По словам специалиста, такое средство может повредить технику.

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