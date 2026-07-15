Россияне нанесли удар по Сумам: трое человек погибли, 17 - пострадали

Один из КАБ попал в район, расположенный рядом с медицинскими учреждениями.

В результате удара российской управляемой авиационной бомбы по Сумам погибли три человека, 17 - пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Олег Григоров, начальник Сумской областной военной администрации.

Он заявил, что враг нанес шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской общины.

"Одна из управляемых авиационных бомб попала вблизи медицинских учреждений - в районе с интенсивным движением людей и транспорта. Остальные удары, по предварительным данным, пришлись на объекты инфраструктуры", - написал он.

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Глава ОВА подчеркнул, что в эпицентре одного из ударов находились мирные жители и транспорт, и что это очередной сознательный удар россиян по мирному населению.

Впоследствии он добавил, что в результате удара по Сумам погибли три человека, 17 - пострадали.

"Среди погибших - женщина и мужчина. Еще один человек получил крайне тяжелые травмы, из-за чего пока невозможно установить его пол", - сообщил Григоров и добавил, что личности погибших выясняются.

Среди пострадавших - 16-летний юноша. Его и еще двух раненых с тяжелыми травмами сейчас оперируют.

"Остальных пострадавших продолжают обследовать и оказывать необходимую помощь. Часть людей уже получила помощь и была выписана из больницы", - написал глава ОВА.

Другие обстрелы со стороны РФ

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью, 15 июля, Россия нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одессы. В результате попадания произошло разрушение и пожар в складском помещении одного из предприятий.

Утром Россия также нанесла удар по Одессе. В результате ракетного удара повреждены жилые дома, погибли как минимум три человека, есть раненые.

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