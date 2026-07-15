Украина готовится к самой суровой зиме в нашей истории, - Арахамия

Политик отмечает, что кандидат на пост нового премьера обладает опытом, необходимым для обеспечения стабильной работы правительства.

Среди приоритетов работы будущего правительства Сергей Корецкий назвал поддержку населения, подготовку к отопительному сезону, укрепление Сил обороны, защиту инфраструктуры. Об этом написал в Telegram председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отметив, что состоялась встреча депутатов с претендентом на пост премьер-министра Украины Корецким.

Арахамия считает, что претендент на высший правительственный пост Корецкий обладает весомым опытом в корпоративном и государственном секторах, хорошо зарекомендовал себя в "Укрнафте" и в "Нафтогазе".

"В прошлом отопительном сезоне газ, по сути, был единственным энергоресурсом, который стабильно поставлялся потребителям, несмотря на атаки на мощности добычи и хранения. Считаем такой опыт чрезвычайно полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории", - подчеркнул Арахамия.

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Отставка Юлии Свириденко - что известно

Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины. Это решение поддержали 258 народных депутатов. Это означает одновременно отставку всего состава правительства.

Свириденко занимала эту должность с 17 июля 2025 года, когда Верховная Рада Украины поддержала назначение ее кандидатуры на пост главы правительства.

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