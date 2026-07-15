ЕС предоставит оборонным компаниям Украины сотни миллионов евро: Федоров рассказал подробности

Два соглашения открывают возможности для расширения масштабов украинских оборонных разработок, привлечения грантов и поддержки стартапов.

Украинские оборонные компании получат доступ к программам Европейского Союза и грантовому финансированию в размере 300 миллионов евро, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров на своем Telegram-канале.

Так, на этой неделе в ходе Форума оборонной промышленности "Украина – ЕС" совместно с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом были подписаны два ключевых соглашения, которые открывают украинским оборонным компаниям доступ к грантам на R&D в рамках European Defence Fund (EDF) и к грантам на расширение производственных мощностей в рамках European Defence Industry Programme (EDIP).

"Эти соглашения открывают возможности для расширения масштабов украинских оборонных разработок, привлечения грантов и поддержки стартапов. Совместные R&D – это возможность для Украины и ЕС вместе создавать новые оборонные технологии и интегрировать наши оборонные отрасли", – пояснил Федоров.

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Он добавил, что сейчас Украина не только перенимает опыт партнеров, но и сама формирует новые подходы к современной войне.

"Вместе определяем приоритеты, делимся боевым опытом и помогаем европейским партнерам лучше понимать тенденции и вызовы современного поля боя. Именно так мы строим настоящее партнерство по принципу win-win", – написал чиновник.

Кроме того, отметил он, отдельно в рамках EDIP существует специальный инструмент поддержки Ukraine Support Instrument, который предусматривает выделение 300 млн евро для поддержки оборонно-промышленных возможностей Украины. Из них 260 млн евро будут направлены на наращивание производственных мощностей, а ещё 35,3 млн – на развитие инноваций в рамках грантовой программы BraveTech EU USI, где Brave1 предоставит гранты в размере до 200 тысяч евро для проектов с уровнем TRL 4+. Грантовое финансирование может покрывать до 100% расходов участников.

"Программа BraveTech EU в рамках EDF, ставшая первой совместной программой по развитию оборонных инноваций, набирает обороты – и уже включает европейскую инициативу DefTech Forges и специальную грантовую программу Brave1 для украинских оборонных компаний. Следующий этап – гранты для украинских компаний и компаний стран ЕС в рамках Ukraine Support Instrument", – отметил Федоров и добавил, что ожидает ратификации соглашений парламентом.

Развитие украинского ОПК – последние новости

25 июня Украина получила первый транш кредита на общую сумму 90 миллиардов евро. При этом транш по кредиту ЕС не включал 5,9 миллиарда евро оборонного финансирования для производства дронов.

Издание Financial Times сообщало, что Украина получила разрешение использовать часть средств оборонного кредита Европейского Союза для закупки китайских компонентов для беспилотников. Отмечалось, что такое решение стало исключением из общих правил финансирования и свидетельствует о том, что Европа пока не способна полностью обеспечить украинский оборонно-промышленный комплекс необходимыми деталями.

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