Силы обороны сбили российский вертолёт Ми-28: Мадяр показал видео

Он сбит в Белгородской области.

В Белгородской области (РФ) сбит российский вертолёт Ми-28. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

"Ми-28 "Ночной охотник" носом в землю", – написал он в своём характерном юмористическом стиле в Telegram.

Мадяр отметил, что это сделали бойцы СБС 427 ОБР "Рарог" в районе населенного пункта Вязовое Белгородской области России.

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Он также продемонстрировал видео, на котором украинский дрон зависает над Ми-28 и летит на него.

Ми-28 – ударный вертолёт, известный как "Ночной охотник". Он может использоваться для уничтожения бронетехники, укреплений и живой силы.

Как Силы обороны уничтожают российские цели

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 июля Силы обороны впервые поразили танкеры теневого флота РФ в акватории Черного моря – было поражено 20 судов.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди Мадяр отметил, что "счёт открыт". Ранее поражение танкеров происходило в Азовском море

По его словам, на сегодняшний день сбито 17 нефтяных танкеров, 2 танкера-газовоза и буксир.

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