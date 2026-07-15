Украина получила лицензию на производство Storm Shadow: когда будут первые ракеты

Франция передала Украине чертежи своей крылатой ракеты.

Франция передала Украине чертежи своей крылатой ракеты Scalp-EG - аналога Storm Shadow – в рамках соглашения в сфере обороны. Как пишет The Telegraph, соглашение предоставляет Киеву право на производство этого оружия на своих заводах, но первых ракет придется ждать еще долго.

Солашение также открывает путь для украинских производителей вооружений к созданию зенитных ракет Aster и высокоточных бомб класса "воздух-земля" Armement Air-Sol Modulaire (AASM).

В то же время дата начала производства французских образцов вооружения на украинских заводах пока не определена. Однако в соглашении говорится: "Франция разрешает лицензионное производство ракет AASM и Scalp в Украине до конца 2026 года и начало производства как можно скорее".

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В то же время, отмечает издание, вряд ли стоит ожидать первых ракет в скором времени.

"Учитывая сложность создания заводов, более вероятно, что первые ракеты и бомбы будут произведены после заключения мирного соглашения и либо останутся в качестве гарантии безопасности, либо будут проданы обратно в европейские запасы", - говорится в статье.

Противовоздушные перехватчики и средства поражения дальнего действия, такие как Storm Shadow или Scalp, имеют важное значение для военной стратегии Украины, направленной на нанесение ударов по целям в глубине России.

Например, ранее в этом году Украина использовала британские ракеты Storm Shadow для уничтожения одного из ведущих российских предприятий военного производства.

Оружие для Украины - что известно

Ранее президент Зеленский рассказал, что Украина получит новые усовершенствованные франко-итальянские системы SAMP/T NG. Франция также предоставит два комплекса SAMP/T в этом году. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 до октября этого года.

Кроме того, состоится закупка первых 16 самолетов Rafale для украинской боевой авиации и вооружения к ним. Первые четыре самолета Украина получит уже до конца года.

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