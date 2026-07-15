54-летний певец-воин честно ответил, почему до сих пор не женат

Александру часто приписывали романы с известными женщинами.

Украинский певец-воин и экс-фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский впервые за долгое время заговорил о личной жизни.

Не секрет, что 54-летний артист не был женат. По его словам, сейчас он больше сосредоточен на службе, чем на поиске любви.

"Я не то чтобы заядлый холостяк. Просто так сложилась жизнь. Сейчас, когда ты в армии, как-то вообще не до этого. Самому так легче. Вы же знаете, что военнослужащие у нас не самые обеспеченные люди", – подчеркнул музыкант в программе "Утро в большом городе".

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Александр добавил, что не исключает возможности когда-нибудь жениться. О своих планах он сказал так:

"Я уже, пожалуй, не в том возрасте, когда вдруг может накрыть безумная любовь. Я не клянусь, но пока этой любви нет. Я не в поиске, не в статусе "ищу жену".

К слову, Положинскому неоднократно приписывали романы с известными певицами, например, с артисткой Bazhana. Однако он не подтверждал эту информацию.

Напомним, ранее Положинский заявил о намерении возобновить деятельность группы "Тартак" и обратился к фанатам.

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