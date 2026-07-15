+35° уже на подходе: синоптик назвал дату, когда в Украине снова станет очень жарко

К концу недели количество осадков значительно уменьшится.

В ближайшие дни дожди в Украине почти прекратятся, а температура заметно повысится – вернется жара до +30°...+35°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале meteoprog.

В четверг, 16 июля, на западе Украины ещё сохранится дождливая погода, местами осадки будут сопровождаться грозой. На остальной территории страны ожидается переменная облачность и отсутствие значительных осадков. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью +14…+19 °С, днем нагреется до +27…+32 °С.

Накануне выходных, 17 июля, по всей Украине осадков не ожидается. Только ночью и утром на западе местами возможен туман. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью +14...+19 °С, днем +28...+33 °С, в северных областях +23...+28 °С.

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В субботу, 18 июля, ожидается малооблачная погода без осадков. Только днем и вечером на крайнем западе страны местами пройдут грозовые дожди. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью в южных и западных областях ожидается в пределах +15…+21 °С, на остальной территории +10…+15 °С. Днём температура составит +24…+29 °С, а на крайнем западе нагреется до +30…+35 °С.

В конце недели, 19 июля, в западных областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем местами град и шквалы 15–20 м/с. В других регионах сохранится сухая и устойчивая погода. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+19 °С, днём по всей стране +27...+32 °С.

Непогода 15 июля

Сегодня, 15 июля, в Украине объявлен I уровень опасности из-за гроз. По данным синоптиков, грозы пройдут в Закарпатье, Прикарпатье, а также на юго-востоке страны.

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