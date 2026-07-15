Как изменится погода в Украине 16 июля: прогноз синоптика Диденко

Завтра значительных осадков не ожидается.

В четверг, 16 июля, украинцев ждет сухая и очень теплая погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её словам, значительные осадки маловероятны.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей составит +25...+30 градусов. Только в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях будет немного прохладнее, +23...+27 градусов.

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Погода в Киеве

В Киеве завтра также ожидается очень теплая погода с температурой воздуха +26...+27 градусов. В столице существенных осадков не ожидается.

В Украину возвращается жара – прогноз до конца недели

В ближайшие дни в Украине дождей станет значительно меньше, а температура начнёт стремительно расти. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, уже к выходным в большинстве областей вернётся летняя жара до +30…+35°.

В четверг, 16 июля, дожди с грозами задержатся лишь на западе страны, тогда как остальная территория останется сухой. Днем воздух прогреется до +27…+32°.

В пятницу, 17 июля, по всей Украине будет преобладать погода без осадков. Температура днем составит +28…+33°, а на севере +23…+28°.

В субботу жара усилится, особенно на западе, где столбики термометров поднимутся до +35°. Только днем и вечером возможны локальные грозы.

В воскресенье кратковременные дожди прогнозируются только в западных областях. На остальной территории сохранится сухая погода, а дневная температура достигнет +27…+32°.

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