Победительница 'Холостяка-14' призналась, есть ли у неё еще чувства к Цымбалюку

Надин также отметила, что хотела бы увидеть актёра.

Победительница 14-го сезона романтического шоу "Холостяк" Надин Головчук рассказала о проекте и отношениях с Тарасом Цымбалюком.

Не секрет, что после завершения реалити-шоу пара недолго была вместе. На днях Надин ответила, испытывает ли она к нему еще чувства.

"Если бы мне не нравился Тарас Цымбалюк, я бы пошла на проект. Я бы не сидела и не делала вид, что хочу здесь быть, как поступали некоторые девушки, которые говорили: "Ой, мне Тарас вообще не нравится", а перед камерой вели себя иначе... Сейчас я к нему никак не отношусь, вопросов нет. Но я бы очень хотела его увидеть, чтобы просто посмотреть ему в глаза", – подчеркнула Головчук в комментарии блогерше Маше Батиг.

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Модель добавила, что после проекта у неё многое изменилось. В частности, после публичных отношений Надин теперь хочет держать свою личную жизнь под семью замками. Поэтому на вопрос, свободно ли сейчас её сердце, она ответила лаконично: "Не разглашаю".

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк неожиданно появился в квартире финалистки шоу "Холостяк" Анастасии Половинкиной. Актёр и блогерша опубликовали похожие фото в сети.

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