Заявка на революцию: новый самолет испытали на 100% экологичном авиационном топливе

G800 – флагманский бизнес-джет американской компании Gulfstream Aerospace.

Американская компания Gulfstream Aerospace совместно с научным сообществом завершила серию испытаний самолета G800. Они были посвящены изучению того, может ли использование чистого экологичного авиационного топлива (Sustainable Aviation Fuel, SAF) уменьшить выбросы частиц, связанных с образованием конденсационных следов самолетов, сообщила пресс-служба Gulfstream.

"Пока авиационная отрасль работает над повышением экологической эффективности, Gulfstream сосредотачивается на внедрении решений, которые уже сегодня обеспечивают ощутимый результат и в то же время формируют более устойчивое будущее авиации", – сообщил президент Gulfstream Марк Бернс.

Во время испытаний G800 выполнял полёты на высотах до 15 200 метров, используя исключительно 100%-ное экологичное авиационное топливо SAF без примесей традиционного авиационного керосина. Рядом с Gulfstream G800 летел специально переоборудованный Gulfstream G700, который превратили в воздушную лабораторию для измерения выбросов.

Видео дня

Самолеты выполняли полет в плотном строю, что позволило исследователям непосредственно в воздухе измерять концентрацию выбрасываемых частиц и параметры атмосферы на высотах, превышающих типичный эшелон большинства пассажирских авиалайнеров, но характерных для бизнес-джетов.

Исследователи сравнили обычное авиатопливо Jet A, низкосернистое Jet A и чистое топливо HEFA SAF (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids). Предварительные результаты свидетельствуют о заметном сокращении выбросов твердых частиц, участвующих в образовании конденсационных следов.

Полученные результаты будут использоваться представителями авиационного и атмосферного научного сообщества. Данные помогут усовершенствовать аналитические модели, сформировать будущие стандарты в отношении авиационного топлива и разработать новые эксплуатационные подходы для снижения экологического воздействия.

Инновации в авиации – последние новости

В июне французский авиапроизводитель Dassault Aviation успешно поднял в воздух свой новейший бизнес-джет Falcon 10X. Дебютный полёт самолёта состоялся из аэропорта Бордо-Мериньяк, ознаменовав начало лётных испытаний новой флагманской модели.

Falcon 10X призван конкурировать с самыми современными бизнес-джетами от Bombardier и Gulfstream. Новая модель станет самым большим и самым дальнемагистральным самолетом деловой авиации, который когда-либо создавала компания Dassault.

Также новый бизнес-джет Bombardier Global 8000 установил рекорд скорости, преодолев маршрут из Монреаля в Ниццу чуть более чем за шесть часов.

Вас также могут заинтересовать новости: