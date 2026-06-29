Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету: какой номинал и кому посвящена (фото)

Тираж монеты составляет до 75 000 штук.

Национальный банк решил ввести в обращение новую памятную монету "Украинские народные сказки. Кирилл Кожемяка", сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что монета имеет номинал 5 гривень, изготовлена из нейзильбера. Тираж монеты составляет до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

На аверсе изображены три сюжетные композиции, разделенные между собой стилизованными веревками. Каждая из них иллюстрирует ключевые эпизоды сказки: ремесло Кирилла Кожумяки; обращение детей за помощью; порабощение княжны змеем.

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На реверсе – сцена сражения Кирилла Кожемяки со змеем, олицетворяющая противостояние человеческой силы, воли и справедливости разрушительному злу.

"Приобрести монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов. Подробнее о начале продаж узнавайте на их сайтах", – добавили в пресс-службе регулятора.

Памятные монеты НБУ – последние новости

29 июня Национальный банк представил новую памятную монету, приуроченную к Дню Конституции Украины. Номинал памятной монеты из серебра "30 лет Конституции Украины" составляет 10 гривень. Тираж – до 10 000 штук.

В начале июня стало известно, какие памятные монеты подорожали в 1,5–10 раз буквально за считанные дни после начала продаж.

В мае Нацбанк также выпустил две новые памятные монеты, предназначенные для обращения, которые были посвящены Сумской и Черниговской областям из общей тематической серии "Мы сильны. Мы вместе".

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