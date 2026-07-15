После войны в Украине боевики РФ могут представлять угрозу для Африки, - исследователи

Африканские страны могут столкнуться с серьезными вызовами в сфере безопасности после окончания конфликта.

Россияне уже более четырех лет ведут войну против Украины, и ее конца пока не видно. Однако эксперты говорят, что когда боевые действия прекратятся, оружие и военнослужащие, имеющие опыт ведения войны с применением дронов, могут массово оказаться в зонах конфликтов по всему миру. Об этом пишет adf-magazine.

В частности, исследователи Уилл Браун и Лена Краузе из Европейского совета по международным отношениям предупредили, что огромные запасы оружия и боевые наемники, прошедшие испытания в боях, поступят на мировые рынки, и, скорее всего, окажутся на африканском континенте.

"Если судить по истории, африканские страны поглотят значительную часть этого излишка, что существенно увеличит риск и интенсивность конфликтов на континенте", - написали они.

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По их словам, Кремль обманывал, принуждал и вербовал большое количество африканских бойцов, прошедших боевую проверку.

"Ряд недавних сообщений разоблачил сети торговли людьми, доставляющие тысячи африканских мужчин и женщин на передовую или в условия, сходные с рабством, на российских оружейных заводах. Многие из этих людей в конечном итоге вернутся домой", - подчеркнули ученые.

В то же время Джеймс Нджогу Вангуи проанализировал и написал об этой теме в своей родной Уганде, где он работает адвокатом в Верховном суде. Он обеспокоен судьбой своих сограждан, около 100 из которых были отправлены на фронт в Украину. Адвокат считает их жертвами российских сетей торговли людьми и ужасов войны.

"Африканские страны могут столкнуться с серьезными вызовами в сфере безопасности после окончания конфликта, если возвращающиеся боевики не будут успешно реинтегрированы в гражданскую жизнь или не получат легальную работу. История показывает, что конфликты часто порождают ветеранов со значительным боевым опытом, которые, если останутся без работы и поддержки, могут стать уязвимыми для вербовки преступными сетями, повстанческими группировками или частными военными структурами", - заявил Нджогу Вангуи.

Отмечается, что вернувшиеся боевики могли приобрести опыт в сфере создания и использования беспилотников, радиоэлектронной борьбы, точного наведения, зашифрованной связи и сбора разведданных с помощью цифровых технологий.

"Это возможности, которые в вооруженных силах многих африканских государств остаются относительно ограниченными. Как следствие, вернувшиеся боевики могут обладать оперативными навыками, превосходящими возможности местных силовых структур в определенных специализированных сферах", - сказал он.

Браун и Краузе считают, что история дает мрачные параллели и уроки. Они напомнили, что сети незаконной торговли оружием распространились по африканским зонам конфликтов после распада СССР, в то время как высокоподготовленные боевики из Южной Африки и Родезии искали другие возможности после окончания внутренних конфликтов в своих странах.

"Бывшие солдаты принимали активное участие в конфликтах и попытках государственных переворотов по всему континенту, в частности через частные военные компании, такие как южноафриканская Executive Outcomes", - написали они.

Известно, что РФ имеет значительное военное присутствие на континенте в виде тысяч наемников из "Группы Вагнера" и ее переименованного правопреемника - "Африканского корпуса". Такие цифры могут резко вырасти после окончания войны в Украине.

"Президент Владимир Путин, который уже пережил вооруженный мятеж (организованный покойным руководителем "Вагнера" Евгением Пригожиным в июне 2023 года), может увидеть преимущества в том, чтобы удерживать большое количество демобилизованных бойцов и военных подрядчиков за рубежом, а не позволять им массово возвращаться домой", - предположили Браун и Краузе.

Говоря об африканских бойцах, которые могут вернуться домой после войны в Украине, Нджогу предупредил, что некоторые из них переймут экстремистские политические и военные идеологии, сформированные их военным опытом.

"Даже относительно небольшое количество высокоподготовленных и идеологически мотивированных лиц может оказать непропорционально большое влияние на нестабильные государства. Но эти риски не являются неизбежными. Их серьезность будет зависеть от количества возвращающихся бойцов, эффективности пограничного контроля, наличия программ реинтеграции и трудоустройства, потенциала разведывательных и правоохранительных органов, а также готовности африканских правительств к региональной координации", - подытожил эксперт.

Африканцы и Россия - что известно

Ранее Politico писало, что пленные африканцы хотят вернуться в Россию, а не домой. Один из военнопленных заявил, что его будущее - в России, поэтому он надеется, что его включат в список обмена.

"У меня есть семья в России, так почему я должен возвращаться в Конго? Украина просто считает, что мы вернемся на войну", - сказал захватчик с позывным "Аватар".

Также в Defense Express рассказали, как РФ обучает африканцев. Отмечается, что бойцы "Африканского корпуса" Минобороны РФ начали подготовку десантников в Мали, хотя собственный парк авиатехники в стране ограничен.

Известно, что для занятий использовались парашюты Д-6 российского производства, а для отработки действий привлекли один из вертолетов Ми-8АМТШ.

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