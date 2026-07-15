Стала известна причина смерти звезды фильма 'Парк Юрского периода' Сэма Нилла

Известный актер Сэм Нилл скончался 13 июля, однако только сейчас стала известна причина его смерти.

Как отмечает бывшая возлюбленная звезды фильма "Парк Юрского периода", последние пять лет актер боролся с различными формами рака. Он проходил курсы химиотерапии и иммунотерапии, которые улучшали его состояние, но при этом истощали организм Нилла.

"Он перенес много курсов химиотерапии и иммунотерапии. К счастью, в конце концов ему удалось победить рак крови, которым он страдал. Однако из-за этого его иммунная система была сильно ослаблена. Думаю, его организм был просто очень истощен, и это вполне понятно", – подчеркнула Лора в эфире Sydney Mornings.

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Женщина также рассказала о самочувствии Сэма накануне смерти.

"Последние несколько недель он чувствовал себя плохо. Все, кто его любил, поддерживали его и верили, что он поправится, независимо от того, где находились. Но, думаю, на этот раз его организм уже просто не смог оправиться", – добавила она.

К слову, в 2022 году у Нилла диагностировали редкую форму рака крови. Через год он рассказал, что находится в ремиссии, но в 2026 году скончался.

Напомним, ранее стало известно о смерти американской актрисы Луизы Лассер. Женщине было 87 лет.

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