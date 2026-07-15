Впервые в мире: Украина провела полностью роботизированный морской десант, – Forbes

Военные впервые использовали беспилотный морской катер для доставки боевого наземного робота на оккупированное побережье, где тот выполнил боевую задачу.

Украинские военные провели уникальную операцию, которую уже называют первой в мире боевой высадкой наземного робота с беспилотного морского катера. В ходе миссии робот высадился на оккупированном побережье, после чего открыл огонь по противнику из дистанционно управляемого пулемета, пишет Forbes.

Видео операции было опубликовано 13 июля. На обнародованных кадрах видно, как беспилотный катер подходит к берегу, открывает трап, после чего на сушу выезжает гусеничный беспилотный наземный комплекс. Уже после высадки оператор дистанционно применил установленный на машине пулемет.

В 123-й отдельной бригаде территориальной обороны заявили, что это первая известная в мире боевая операция такого типа.

"Беспилотное наземное транспортное средство было доставлено к берегам противника беспилотной морской платформой, развернуто на оккупированной территории и использовано для выполнения боевой задачи", – сообщили военные.

Операция была проведена в районе Кинбурнской косы

Предположительно, миссия состоялась в районе Кинбурнской косы, которую российские войска оккупировали еще в 2022 году.

Эта территория имеет стратегическое значение, поскольку контролирует вход в Днепровско-Бугский лиман и подступы к портам Николаева и Херсона. Россия использует косу как площадку для размещения артиллерии, беспилотников, радаров и средств радиоэлектронной борьбы.

Украинские силы уже неоднократно проводили туда рейды, однако в этот раз впервые задействовали роботизированный десант.

Роботы всё активнее участвуют в боевых действиях на фронте

Украина быстро наращивает производство беспилотных наземных комплексов. Если в прошлом году было изготовлено около 10 тысяч таких машин, то в 2026 году планируется выпустить уже 50 тысяч.

Сначала их использовали преимущественно для доставки боеприпасов и эвакуации раненых, однако теперь они всё чаще выполняют боевые задачи.

Одним из примеров является робот DevDroid TW 12.7, оснащенный крупнокалиберным пулеметом. По словам украинских военных, один из таких комплексов в течение 45 дней самостоятельно удерживал передовую позицию, периодически возвращаясь лишь для дозаправки и перезарядки.

Новый этап развития войны дронов

Аналитики отмечают, что нынешняя операция стала очередным шагом в развитии концепции комбинированного применения беспилотных систем.

Беспилотный морской катер фактически выполнил роль десантного корабля, доставив боевого робота на берег. После этого наземный комплекс мог вести разведку, проверять минные заграждения, вступать в бой или отвлекать противника без риска для жизни военнослужащих.

Эксперты считают, что такие операции могут стать новым стандартом современной войны. Роботизированные десанты позволяют проверять оборону противника, проводить рейды и поддерживать другие подразделения без необходимости высаживать людей на наиболее опасных участках побережья.

Спецоперация на Кинбурнской косе

Напомним, 123-я бригада территориальной обороны ВСУ рассказала об уникальной операции, которую провела на Кинбурнской косе. Военные отметили, что это первая известная боевая миссия такого формата в мире.

Украинский роботизированный катер подплыл к берегу оккупированной Кинбурнской косы и выпустил вооруженного наземного робота, который продвинулся вглубь суши и открыл огонь. При этом ни один солдат не ступил на берег.

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