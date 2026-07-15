Эти бензиновые автомобили раскупают как горячие пирожки: ТОП-5 подержанных и новых моделей

Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС самым популярным оказался Hyundai Tucson.

По итогам первого полугодия автопарк Украины увеличился на 77,2 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 18%, пишет портал"УкрАвтопром".

Из общего количества автомобилей 12,9 тыс. составили новые легковые автомобили (на 6% больше, чем в прошлом году), а 64,3 тыс. – подержанные (их количество увеличилось на 21%).

Как среди новых, так и среди подержанных бензиновых моделей доминируют кроссоверы. Популярность этих автомобилей объясняется их универсальностью, в частности высоким клиренсом, который позволяет легче преодолевать выбоины на дорогах.

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ТОП-5 новых автомобилей с бензиновыми двигателями:

Hyundai Tucson – 1141 шт.; Mazda CX-5 – 910 шт.; Škoda Karoq – 583 шт.; Renault Duster – 570 шт.; Suzuki SX4 – 538 шт.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых автомобилей:

Volkswagen Tiguan – 4053 шт.; Volkswagen Golf – 3866 шт.; Nissan Rogue – 3625 шт.; Audi Q5 – 3479 шт.; Škoda Octavia – 1968 шт.

Авторынок Украины – последние новости

По итогам первого полугодия автопарк Украины пополнился 19,1 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сегменте новых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV4, тогда как среди импортированных гибридов с пробегом самым популярным оказался Ford Escape.

Сообщалось также, что по итогам первого полугодия автопарк Украины пополнился более чем на 111 тысяч автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Лидером в этом сегменте стал Volkswagen Golf.

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