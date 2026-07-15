5 продуктов с вашего стола, которые будут полезны для шерсти собаки

Эти привычные продукты из вашей кухни могут стать полезным дополнением к рациону собаки.

Состояние шерсти и кожи собаки может многое рассказать о ее общем здоровье. Ветеринары отмечают, что блестящая шерсть и здоровая кожа зависят не только от надлежащего ухода, но и от правильного питания. Эксперты советуют обратить внимание на пять привычных продуктов, которые могут положительно повлиять на состояние вашего питомца, пишет Parade Pets.

Здоровье шерсти собаки во многом зависит от ее питания. Сбалансированный рацион помогает сохранить шерсть мягкой, блестящей и ухоженной.

Специалисты отмечают, что некоторые привычные продукты, которые люди употребляют ежедневно, могут стать полезным дополнением к рациону домашнего питомца. Они содержат питательные вещества, важные для здоровья кожи и шерсти.

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Добавление таких продуктов в основной рацион может способствовать улучшению состояния шерсти и поддержанию общего самочувствия собаки.

Ниже – перечень продуктов, которые могут быть полезны для здоровья шерсти и кожи вашей собаки.

Яйца

Яйца являются ценным источником белка, витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот, которые играют важную роль в поддержании здоровья кожи и шерсти собак.

Однако специалисты не рекомендуют давать собакам сырые яйца. Перед употреблением их следует приготовить, ведь продукт может содержать бактерии, в частности сальмонеллу, которая представляет опасность как для животных, так и для людей. Также владельцам следует быть осторожными, если у собаки есть аллергия или повышенная чувствительность к курице, поскольку куриные яйца могут вызвать нежелательную реакцию.

Лосось

Лосось считается одним из лучших источников омега-3 жирных кислот, которые способствуют поддержанию здоровья кожи и шерсти собак.

По словам ветеринарного врача Лизы Вит, повышенное потребление этих жирных кислот может помочь уменьшить проявления аллергии, а также облегчить зуд и шелушение кожи.

Рыбий жир

Рыбий жир – ещё один полезный источник омега-3 жирных кислот для собак. По словам ветеринара Джордин Зул, он помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти, а также может положительно влиять на работу мозга, состояние костей и суставов.

Для собак существуют специальные добавки с рыбьим жиром, однако перед их использованием специалисты советуют проконсультироваться с ветеринаром относительно подходящего препарата и дозировки.

Овсянка

Овсянка является не только хорошим источником пищевых волокон, но и содержит важные жирные кислоты – омега-6 линолевую кислоту (LA) и омега-3 альфа-линоленовую кислоту (ALA).

По словам ветеринаров, употребление этих жирных кислот может способствовать улучшению состояния кожи и шерсти. В частности, овсянка помогает уменьшить линьку и поддерживать шерсть здоровой и ухоженной.

Нежирное мясо

Нежирные сорта мяса, в частности курица и индейка, также могут стать полезным дополнением к рациону собаки. Они являются хорошим источником белка, необходимого для поддержания здоровья кожи и шерсти.

В то же время ветеринары советуют внимательно следить за содержанием жира в мясе. Чрезмерное количество жирной пищи может вызвать расстройства пищеварения и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому собакам лучше всего давать отварное или запеченное нежирное мясо без специй и других добавок.

Больше интересного о собаках и уходе за ними

Ранее эксперты назвали 8 признаков, по которым можно понять, что ваша собака счастлива и здорова. Отмечалось, что некоторые сигналы могут оставаться незаметными для владельцев. Многие из таких сигналов проявляются через язык тела и повседневное поведение собаки. По словам экспертов, наблюдая за питомцем, можно лучше понять его эмоциональное состояние и заметить изменения в привычках.

Также кинологи объяснили, что на самом деле стоит за "плохим" поведением вашей собаки. По их словам, такое поведение питомца может сигнализировать о проблеме, которую не стоит игнорировать, и часто является сигналом о том, что животному нужна помощь.

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