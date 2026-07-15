В 'ПриватБанке' подскочила валюта: свежий курс доллара и евро на среду

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 15 июля, вырос на 6 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 51,60 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 26 копеек и составляет 51,81 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 15 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,88 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также просела. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,20 гривни за один евро, таким образом национальная валюта упала на 15 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 6 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 21 копейку и составляет 51,62 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,86 гривни за евро.

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