Начиная с июля 2026 получить и сохранить пособие по безработице в Германии стало сложнее.

С 1 июля в Германии вступили в силу новые правила предоставления социальной помощи безработным. Причем власти не только изменили название программы, заменив Bürgergeld на Grundsicherung, но и полностью пересмотрели подход к поддержке населения. Разберемся, в чем заключаются главные изменения и как теперь не потерять пособие для украинцев в Германии.

Выплаты украинцам в Германии 2026 - о чем новый закон

Согласно официальному разъяснению Федерального правительства, с 1 июля 2026 года система Bürgergeld для украинцев и других жителей страны была официально заменена на Grundsicherung – базовое обеспечение для трудоспособного населения. И хотя уже назначенные выплаты продолжат перечисляться в прежнем порядке, все новые решения центров занятости (Jobcenter) с этого месяца будут приниматься на основе обновленных правил.

При этом новый закон для украинцев в Германии затронет главным образом именно условия получения помощи, а не ее размер.

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Так, например, теперь все люди, которые получают пособие по безработице в Германии, должны будут соглашаться не только на вакансии по своей специальности, но и на другие подходящие варианты трудоустройства, даже если они не полностью соответствуют образованию или опыту человека.

Также сотрудники Jobcenter будут тщательнее отслеживать выполнение обязательств со стороны получателей выплат – регулярность откликов на вакансии, посещение назначенных встреч и соблюдение согласованных планов поиска работы.

Помощь украинцам в Германии - кто может потерять пособие

При этом за несоблюдение правил пособия украинцам в Германии будут облагаться более категоричными санкциями, чем раньше.

В частности, при необоснованном вторичном пропуске встречи в Jobcenter размер стандартной финансовой поддержки уменьшится на 30% на один месяц. А три пропуска подряд могут привести к полной отмене выплат (в том числе компенсации расходов на жилье).

Далее, в случае необоснованного отказа участвовать в программе содействия занятости, неподачи заявок на предложенные вакансии или игнорирования других обязательств центров занятости выплаты украинцам в Германии могут быть также сокращены на 30% - сроком до трех месяцев.

При этом для лиц, которые объективно не могут выполнять эти требования, например, из-за тяжелого заболевания, помощь сохранится.

Наконец, если раньше при назначении пособия не учитывались сбережения до 40 тысяч евро, то с 1 июля это правило отменено. Соответственно, имеющиеся накопления могут принимать во внимание уже с первого года получения выплат.

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