Между Испанией и Гибралтаром отменили пограничный контроль

Теперь при въезде на британскую заморскую территорию применяются правила Шенгенской зоны.

С полуночи 15 июля 2026 года британская заморская территория Гибралтар официально отменила пограничный контроль с Испанией. Ранее между странами уже демонтировали пограничные посты и металлический забор, возведенный в 1908 году.

Как напоминает Tagesschau, более 100 лет Испанию от Гибралтара отделял пограничный контроль, однако благодаря новому соглашению теперь при въезде на британскую заморскую территорию применяются правила Шенгенской зоны.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал это событие "историческим", ведь для тысяч испанцев оно принесло настоящее облегчение.

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Ежедневно более 15 тысяч человек пересекают границу из Испании в Гибралтар. Многие из них едут туда на работу, но до сегодняшнего дня им нередко приходилось подолгу стоять в очередях на границе, особенно в часы пик.

"Иногда мне приходилось ждать три-четыре часа, в некоторые дни даже дольше, до семи часов. Наконец-то эта пытка закончилась", – рассказала немецкому dpa помощница врача из Испании, которая пересекает границу с Гибралтаром уже 30 лет, отправляясь туда на работу.

Издание напоминает, что после выхода Великобритании из ЕС британская заморская территория Гибралтар также была вынуждена покинуть объединение, несмотря на то, что около 96% из 34 тысяч мечтных жителей проголосовали за сохранение членства в Евросоюзе на референдуме 2016 года.

Спор вокруг острова неоднократно приводил к напряженности между Мадридом и Лондоном в прошлом, поскольку Испания считает Гибралтар "колонией" и незаконно оккупированной территорией. Остров был захвачен Великобританией в 1704 году, а в 1713 году перешел под ее контроль в рамках Утрехтского мирного договора.

Интересные факты о Гибралтаре

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее испанские археологи обнаружили более сотни затонувших кораблей разных эпох у берегов Гибралтара.

Тем временем, британские ученые установили, что обезьяны, обитающие на Гибралтаре, нашли способ есть вредную для них еду от туристов без проблем с пищеварением.

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