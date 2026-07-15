Специалисты перечилили технику, которую очень опасно оставлять включенной на долгое время.

Многие люди не придают значения тому, что у них воткнуто в розетку. Мы привыкли доверять технике и оставлять её включенной надолго, не переживая о последствиях. Но некоторые гаджеты требуют очень аккуратного обращения. Их обязательно стоит выключать на ночь или перед уходом из дома. Это нужно не только для того, чтобы уменьшить счет за электроэнергию, но и для вашей безопасности.

Какие приборы нужно выключать из розетки на ночь

Восемь самых опасных видов техники, которые недопустимо использовать без присмотра, назвало издание о современных технологиях BGR. Причина, почему нельзя оставлять включенными электроприборы из этого списка, состоит в их повышенной опасности. При длительном подключении к розетке повышается риск короткого замыкания или пожара.

Если нет возможности всегда отключать такие гаджеты вручную, специалисты рекомендуют использовать умную розетку. Её можно выключить в заданное время даже удаленно.

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Обогреватели

Устройства для обогрева помещения следует использовать крайне осторожно, поскольку они очень пожароопасные. Особенно аккуратно нужно обращаться с инфракрасными обогревателями. Даже устройства со встроенной защитой от пожаров все равно вызывают тысячи воспламенений каждый год.

Оставлять такую технику на ночь крайне не рекомендуется, поскольку есть риск возгорания окружающих материалов. Кроме того, домашнее животное или ребенок могут опрокинуть обогреватель. Поэтому гаджет нужно отключать каждый раз, когда он не находится под вашим постоянным наблюдением.

Электроодеяло

Электрическое одеяло с подогревом очень выручает в холодные ночи, но все же оставлять его включенным до утра не стоит. Хотя такая техника обычно оснащена функциями безопасности, они могут дать сбой, особенно если прибор старый. Электроодеяло используют для подогрева кровати, после чего обязательно отключают.

Такие одеяла также опасны тем, что могут вызвать ожоги тела. Особенно опасны они для людей с диабетом и плохим кровообращением, которые имеют искаженное восприятие тепла.

Зарядные устройства для телефонов

Эксперты уже давно выяснили, можно ли заряжать телефон ночью. Они не советуют оставлять гаджет на зарядке на долгое время. Это не только вредно для батареи смартфона, но и опасно. Зарядки могут взрываться или бить током, особенно если это не фирменный кабель, а безымянный от неизвестного производителя.

Повербанк

Внешние зарядные устройства пополнили список того, какую технику нельзя оставлять без присмотра. Литий-ионные батареи внутри них довольно нестабильны и способны внезапно выходить из строя. Взрыв повербанка - нередкое явление, поэтому его нельзя оставлять в розетке на ночь. Долгая зарядка повышает риск перегрева, особенно в недорогих безымянных моделях.

Зарядные устройства самокатов и велосипедов

Владельцам электрического транспорта не стоит оставлять самокаты и велосипеды на зарядке на ночь. Конечно, это очень удобно, но при этом опасно. Батареи внутри транспортного средства могут перегреться и вызвать пожар. Поэтому заряжать их нужно только под личным присмотром, в прохладном помещении с датчиком дыма.

Аккумуляторы для беспроводных инструментов

Беспроводные дрели, шуруповёрты и другие инструменты сейчас есть почти в каждом доме. Как и перечисленная выше техника, они содержат литиевые батареи, которые могут возгораться во время зарядки. Риск значительно повышается, если заряжать гаджет не сертифицированным кабелем. Не оставляйте инструменты в розетке без присмотра, а также замените батарею, если она падала или получала любые повреждения.

Развлекательный центр

Специалисты советуют отключать на ночь телевизоры, игровые приставки и другие развлекательные устройства. В данном случае проблема не опасности, а скорее в экономии. Такие гаджеты считаются очень "прожорливыми", потребляя огромное количество электричества даже в режиме ожидания. Если не хотите оплачивать огромные платежки за свет, обязательно отключайте развлекательный центр после использования.

Кухонная техника

Если вам интересно, какие бытовые приборы могут быть опасны на кухне, то специалисты рекомендуют аккуратно обращаться с аэрогрилем, фритюрницей, тостером и другими горячими устройствами. Они создают риск возгорания или разбрызгивания горячего масла. Категорически нельзя оставлять их включенными и уходить из дома.

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