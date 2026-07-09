Новые перспективные монеты Украины и США, которые подорожают в разы: сколько можно заработать

Наибольшие перспективы имеют экземпляры, посвященные особым юбилейным датам и знаменательным событиям.

Памятные монеты особых серий, выпускаемые ограниченным тиражом, посвященные уникальным событиям и знаменательным датам, становятся популярными среди коллекционеров и сразу после выпуска стремительно дорожают, обогащая своих владельцев. Финансовый аналитик Алексей Козырев привёл несколько заслуживающих внимания примеров 2026 года, которые уже выпущены, но ещё не поступили в официальную продажу Национального банка, пишет портал "Минфин".

В частности, аналитик обратил внимание на монету "Украинские народные сказки. Кирилл Кожумяка" номиналом 5 гривень из нейзильбера. Ее уникальность заключается в том, что это начало новой серии памятных монет, посвященных украинским народным сказкам.

По прогнозу специалиста, эта монета имеет шансы подорожать как минимум в 6–10 раз по сравнению с первоначальной ценой продажи в интернет-магазине Нацбанка.

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"По условно-расчетной цене НБУ в 303 гривни эта монета на нумизматическом рынке может сразу взлететь в цене до уровня от 1 тысячи до 3 тысяч гривень", – отмечает Козырев.

Следующий интересный экземпляр – серебряная монета номиналом 10 гривень "250 лет со дня провозглашения независимости США". Аналитик утверждает, что интерес к ней вызывает тот факт, что часть ее тиража пойдет на дипломатические и представительские цели. Кроме того, это был внеплановый эксклюзивный выпуск.

"По расчетной цене в 7 445 гривень (окончательную цену Нацбанка можно будет узнать только после того, как регулятор проведет ее первые реальные продажи в своем интернет-магазине), предварительно коллекционеры уже готовы платить за нее около 12 тысяч гривень и больше", – пишет специалист.

Другой пример – серебряная монета номиналом 10 гривень "30 лет Конституции Украины" – тоже имеет все шансы стать "хитом" среди нумизматов.

"При расчетной цене 7 661 гривня коллекционеры уже готовы платить за нее от 12 тысяч гривень до 16,8 тысяч гривень, то есть примерно в 1,56–2,19 раза больше стартовых цен Нацбанка", – констатирует Козырев.

Так же высоко он оценивает шансы монет, посвященных 35-летию Независимости Украины, которые будут выпущены в августе 2026 года. Речь идет о монетах номиналом 5 гривень из нейзильбера (предварительный тираж до 75 000 штук), 20 гривень из серебра (тираж до 5 000) и 100 гривень из золота (тираж 1 000 штук).

Монеты США

Помимо украинских, аналитик порекомендовал нумизматам присмотреться к американским монетам, посвященным 250-летию США: номиналом 5 центов, 10 центов, три разные монеты по 25 центов и 50 центов. Они выпускаются из недрагоценных металлов и стоят на украинском нумизматическом рынке в пределах 100–150 гривень каждая.

Также Козырев обратил внимание на 1 золотой доллар с изображением Дональда Трампа, выпущенный для коллекционеров и инвесторов в США. Однако этот экземпляр выпущен в коммерческих целях очень ограниченным тиражом и будет стоить "очень дорого", утверждает Козырев.

"Указанные американские юбилейные монеты стоит купить тем, кто коллекционирует эту тематику, или в качестве сувенира, который постепенно будет расти в цене за счет такой "круглой" для американцев даты", – подытожил он.

Памятные монеты Украины: какие экземпляры уже выросли в цене

Ранее УНИАН писал о монетах, которые уже подорожали в несколько раз по сравнению с первоначальной стоимостью.

Это, в частности, монета "65-летие Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко" номиналом 5 грн в сувенирной упаковке. За несколько дней она подорожала в 1,5 раза.

А также монета "К 100-летию дня памяти Симона Петлюры" номиналом 2 гривны, которая подорожала вдвое.

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