Летом москитная сетка быстро покрывается пылью, и ее нужно мыть.

Москитные сетки летом используют многие люди, у которых установлены металлопластиковые окна. Даже имея деревянные конструкции, украинцы делают такие сетки самостоятельно, чтобы уберечь себя от пыли, насекомых и мусора с улицы. Рассказываем, чем помыть москитную сетку в домашних условиях и как освежить ее, не снимая с окна.

Как мыть москитные сетки в домашних условиях - что можно использовать

Любой человек, который живет в городе, и устанавливает себе такую конструкцию на окно, даже не сомневается в том, нужно ли мыть москитные сетки. Невооруженным глазом видно, как они быстро покрываются пылью, иногда в них даже застревают насекомые. Рано или поздно придется решать, как отмыть москитную сетку, но так, чтобы не пришлось снимать с окна, потому что процесс этот, во-первых, довольно затруднительный, а во-вторых, не хочется оставлять "двери открытыми".

Есть два хороших лайфхака, как помыть москитную сетку, не снимая с окна, и при этом не испачкать пол грязной жидкостью.

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Первый вариант - использовать мыло с водой, если сетка не очень грязная. Наберите в таз теплую воду, добавьте несколько капель жидкого мыла или моющего для посуды, смочите губку в растворе и протрите сетку. Делайте так, пока не смоете всю грязь, а затем повторите действия, но уже смачивая губку в чистой воде. Так у вас получится полностью избавиться от пыли и освежить конструкцию на окне. Если же вам не хочется "носиться" с тазиками, меняя воду, вы можете просто налить мыльный раствор в бутылку с пульверизатором и, каждый раз распылять средство на сетку, параллельно орудуя губкой.

Второй вариант подходит тем, у кого москитная сетка действительно долго не очищалась и оказалась очень грязной. В таком случае придется приготовить раствор с содой и уксусом. В одном литре воды нужно развести 100 мл уксуса и 2 ст.л соды, тщательно перемешать до полного растворения. Перелить раствор в бутылку с пульверизатором, распылить на сетку и оставить на 15-20 минут. Под окно перед этим постелить ненужную тряпку или клеенку, чтобы не испачкать пол. По истечение указанного времени вам останется лишь протереть сетку мокрой губкой, убирая остатки чистящих средств, а потом еще раз "пройтись" влажной тряпкой начисто.

ВАЖНО: для мытья москитных сеток достаточно мягкой губки и тряпки, ни в коем случае нельзя использовать жесткие щетки, так как они могут повредить конструкцию.

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