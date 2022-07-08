Там боятся, что Украина не сможет вернуть деньги.

Европейская комиссия блокирует выделение Украине кредита в размере 1,5 миллиарда евро. В бюджетном подразделении ЕК опасаются относительно финансовой надежности государства.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных должностных лиц.

Речь идет о кредите Европейского инвестиционного банка. Еврокомиссия выступает гарантом для кредитов ЕИБ для операций вне ЕС с резервами, которые обычно составляют 9% от общего объема финансирования.

Однако на этот раз комиссия хочет обеспечить резервы в размере 70% от общей суммы, как это было с предыдущим предложением в 1 млрд евро для Украины. Это требование предъявили на случай, если страна не сможет вернуть средства рынкам.

Представитель комиссии подчеркнул, что ЕС должен убедиться в возможности покрыть ущерб в случае дефолта Украины.

На данный момент Еврокомиссия ищет альтернативные решения. В частности, там хотят, чтобы государства-члены ЕС или ЕИБ разделили часть дополнительных рисков, связанных с этими займами.

Как ранее сообщал УНИАН, Европейский парламент 7 июля проголосовал за поддержку предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине макрофинансовой помощи ЕС для обеспечения неотложных бюджетных нужд в размере 1 млрд евро.

Вас также могут заинтересовать новости: