Европейская комиссия блокирует выделение Украине кредита в размере 1,5 миллиарда евро. В бюджетном подразделении ЕК опасаются относительно финансовой надежности государства.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных должностных лиц.
Речь идет о кредите Европейского инвестиционного банка. Еврокомиссия выступает гарантом для кредитов ЕИБ для операций вне ЕС с резервами, которые обычно составляют 9% от общего объема финансирования.
Однако на этот раз комиссия хочет обеспечить резервы в размере 70% от общей суммы, как это было с предыдущим предложением в 1 млрд евро для Украины. Это требование предъявили на случай, если страна не сможет вернуть средства рынкам.
Представитель комиссии подчеркнул, что ЕС должен убедиться в возможности покрыть ущерб в случае дефолта Украины.
На данный момент Еврокомиссия ищет альтернативные решения. В частности, там хотят, чтобы государства-члены ЕС или ЕИБ разделили часть дополнительных рисков, связанных с этими займами.
Как ранее сообщал УНИАН, Европейский парламент 7 июля проголосовал за поддержку предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине макрофинансовой помощи ЕС для обеспечения неотложных бюджетных нужд в размере 1 млрд евро.
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