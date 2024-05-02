Россияне осознают, что их ядерка самая эффективная, когда они ее не используют.

Американский генерал Бен Ходжес считает, что угрозы России по применению ядерного оружия вряд ли подкреплены реальной решимостью его использования.

"Я думаю, что все больше и больше людей осознают, что угрозы России по поводу использования ядерного оружия - это только угрозы. Я не хочу сказать, что это нулевые шансы, потому что Россия имеет тысячи единиц ядерного оружия, и их явно не беспокоит, сколько людей они убивают даже своих, но я не вижу для них преимущества в том, чтобы использовать ядерное оружие. И особенно если Россия сама не подвергается прямому нападению со стороны НАТО", - сказал он в интервью РБК-Украина.

По мнению генерала, россияне осознают, что их ядерка эффективнее всего, когда они ее не используют, а лишь угрожают использованием. Подобная стратегия приводит к колебаниям США, Германии и других стран.

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"Мы сами себя сдерживаем, потому что мы обеспокоены этой эскалацией. Кажется, что мы наконец начинаем это проходить. Ключевым будет, когда США и Германия оба наконец скажут, что мы хотим, чтобы Украина победила, что в наших интересах, чтобы Украина победила Россию. И тогда, когда вы имеете четко определенный стратегический результат, тогда вы можете иметь гораздо лучшие, более эффективные политические решения", - подытожил Ходжес.

Ядерные угрозы РФ

Как сообщал УНИАН, в феврале правитель РФ Владимир Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые отправят войска в Украину. Он заговорил о "реальной угрозе" ядерной войны, которая будет означать уничтожение человечества.

Президент Владимир Заленский заявил, что смелые люди ядерным оружием не угрожают цивилизации.

По оценке американской разведки, Российская Федерация еще может применить ядерное оружие. Москва все еще разрабатывает ракеты большой дальности с ядерными боеголовками.

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