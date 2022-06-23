Окончательное решение о предоставлении статуса кандидата будет принято на саммите государств-членов ЕС.

Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз и принял соответствующую резолюцию.

Окончательное решение о предоставлении статуса кандидатов странам будет принято на саммите государств-членов ЕС, который начинается сегодня в Брюсселе и продлится два дня.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня глава Европейского совета Шарль Мишель выразил уверенность, что лидеры Евросоюза 23 июня официально присвоят статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Вступление Украины в ЕС

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

17 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в ЕС.

После этого в офисе президента назвали действия, которые нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

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