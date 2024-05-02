Продать доллар можно в среднем по курсу 39,40 грн, евро – 42,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 2 мая, остался на прежнем уровне – 39,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 42,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 2 копейки и составляет 39,87 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,78 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 42,90 грн/евро (курс продажи – 42,75 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 2 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,64 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,30 грн/евро, то есть гривня выросла на 6 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

По словам инвестиционного банкира и экономиста Сергея Фурсы, во второй половине 2024 года возможно курс доллара будет в диапазоне 40-41 гривни за доллар. Он отметил, что все, что происходит с гривней, происходит по желанию Национального банка.

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