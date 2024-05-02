В список попали почти 60 субъектов из разных юрисдикций.

Новые санкции Соединенных Штатов Америки против России, о которых они объявили 1 мая, касаются более 280 субъектов (Минфин США – почти 200 субъектов. Госдеп – почти 80). Они направлены против российского военно-промышленного комплекса, программ разработки и производства химического и биологического оружия, а также субъектов из юрисдикции третьих странах, которые помогают РФ приобретать ключевые ресурсы для производства вооружения, пояснила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, в список попали почти 60 субъектов из разных юрисдикций (Азербайджан, Бельгия, КНР, РФ, Словакия, Турция и ОАЭ), которые обеспечивают возможность получения Россией из заграницы необходимых для ее ВПК технологий и оборудования.

К тому же санкции касаются более 100 субъектов, работающих в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики Российской Федерации (в частности, 14 компаний из оборонного и связанных секторов экономики, а также 55 компаний из производственного сектора).

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Под ограничения попали две китайские и 12 российских компаний, связанные с импортом в РФ ключевых компонентов производства взрывчатки, в частности, хлопковой целлюлозы и нитроцеллюлозы. Также в санкционный список вошли 3 должностных лица российских исправительных колоний ИК-2 и ИК-3, которые связаны со смертью оппозиционного российского политика Алексея Навального и т. д.

Согласно закону о запрете химического оружия Государственный департамент США также признал, что Россия применила химическое оружие хлорпикрин против украинских военных.

Санкции против РФ

США 1 мая объявили о введении санкций против почти 300 компаний и частных лиц, в том числе в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, за поддержку РФ в войне против Украины. Ранее УНИАН писал, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Евросоюз давят на ОАЭ, чтобы те продемонстрировали, как ведут борьбу с фирмами, которые уклоняются от санкций, наложенных против России.

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