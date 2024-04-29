Неделя будет теплой, но на выходных возможны осадки.

Приближается Пасха, а значит многие захотят отдохнуть с близкими на природе. Какой будет погода на этой неделе - рассказывает в эксклюзивном комментарии Погода УНИАН синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"На этой неделе нас ожидает приятная, весенняя погода. На территорию Украины будет влиять поле повышенного давления, антициклон. И он обеспечит нам по крайней мере до пятницы точно погоду без осадков. В большинстве областей будут прояснения. Особенно в дневные часы это обеспечит интенсивный прогрев воздуха. Температура составит в пределах +20...+22 градусов в дневное время суток. На юге и Закарпатье температура будет подниматься до +25 градусов выше нуля. В ночное время температура будет ниже, в районе 4-9 градусов тепла. В южных регионах будет теплее, от +9 до +14 градусов", - рассказывает Птуха.

В то же время с этим она отметила, что 3 мая произойдут изменения. Над большинством регионов Украины небо покроют облака, а в южных, юго-западных и части центральных областей могут быть кратковременные дожди и отдельные грозы.

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"С 4 мая произойдет определенная перестройка процессов, поступление атмосферных фронтов с юго-запада. Они принесут нам местами кратковременные дожди, иногда с грозами. Погода на выходные будет более облачной, в дневные часы немного снизится температура. Но лишь за счет увеличения облачности. Могут быть локальные дожди по западу и северу, местами в центральных областях", - сказала синоптик.

По ее словам, на Пасху дожди возможны, но они будут кратковременными и покроют не все регионы Украины.

"Это не будет по всем областям, локально, ведь это не будет такой атмосферный фронт, который несет по всей территории серые облака. Такого не будет. Легкие дожди, которые присущи теплому периоду", - рассказала Птуха.

Погода в Украине - прогноз на 29 апреля

По информации от Укргидрометцентра, в понедельник, 29 апреля, на части территории ожидается неблагоприятная - возможны дожди, грозы и сильный ветер. В частности, осадки прогнозируются на в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областях и на территории временно оккупированного Крыма.

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