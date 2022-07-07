Европейский парламент сегодня, 7 июля, проголосовал за поддержку предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине макрофинансовой помощи ЕС для обеспечения неотложных бюджетных нужд в размере 1 млрд евро.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Такое решение одного из ключевых органов ЕС было принято в беспрецедентно короткие сроки. Согласно институциональным процедурам в ЕС, упомянутое предложение Европейской комиссии должен также поддержать Совет Европейского Союза, после чего соответствующее решение вступит в силу", - говорится в сообщении.
Средства макрофинансовой помощи ЕС будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных потребностей и в целом на обеспечение финансовой стабильности в Украине.
Вступление Украины в ЕС
28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.
17 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в ЕС.
После этого в офисе президента назвали действия, которые нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.
23 июня 2022 года Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
1 июля 2022 года Еврокомиссия предложила новый пакет макрофинансовой помощи для Украины на сумму 1 млрд евро. Это будет первая часть исключительного пакета макрофинансовой помощи объемом до 9 млрд евро, одобренного Евросоветом 23-24 июня 2022 года.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Мы готовы открыть дверь": председатель Европарламента о предоставлении Украине статуса кандидата
- "Считанные часы": Зеленский напомнил, когда ожидать историческое решение Евросовета по Украине
- У Зеленского рассказали, как смогли убедить страны-скептики ЕС относительно статуса кандидата