Средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных потребностей и в целом на обеспечение финансовой стабильности в Украине.

Европейский парламент сегодня, 7 июля, проголосовал за поддержку предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине макрофинансовой помощи ЕС для обеспечения неотложных бюджетных нужд в размере 1 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Такое решение одного из ключевых органов ЕС было принято в беспрецедентно короткие сроки. Согласно институциональным процедурам в ЕС, упомянутое предложение Европейской комиссии должен также поддержать Совет Европейского Союза, после чего соответствующее решение вступит в силу", - говорится в сообщении.

Средства макрофинансовой помощи ЕС будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных потребностей и в целом на обеспечение финансовой стабильности в Украине.

Вступление Украины в ЕС

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

17 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в ЕС.

После этого в офисе президента назвали действия, которые нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

23 июня 2022 года Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

1 июля 2022 года Еврокомиссия предложила новый пакет макрофинансовой помощи для Украины на сумму 1 млрд евро. Это будет первая часть исключительного пакета макрофинансовой помощи объемом до 9 млрд евро, одобренного Евросоветом 23-24 июня 2022 года.

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