РФ в последнее время уменьшила нападения "шахедами", но увеличила использование ракет Х59

РФ в последнее время уменьшила нападения "шахедами", но увеличила использование ракет, в частности Х59. Об этом сказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона "Единых новостей", комментируя официальную статистику, показывающую резкое уменьшение дроновых атак врага по Украине в апреле этого года.

"Россия сейчас несколько исключила из своего списка средств воздушного нападения "шахед". Сейчас мы видим, что они атакуют в основном баллистическими и управляемыми авиационными ракетами типа Х59. Однако даже этой ночью все же два "шахеда" они применили. Мы их успешно ликвидировали", - отметил Евлаш.

Относительно ракет Х59 он отметил, что с ней можно бороться средствами ПВО, которые есть в Украине.

Видео дня

"Это не только Patriot. Это и NASAMS, и IRIS-T", - уточнил он.

Спикер Воздушных сил напомнил, что эти ракеты являются достаточно мощным оружием, предназначенным для поражения наземных, надводных объектов, являются противокорабельным средством.

"Сейчас враг активно применяет именно этот тип ракет. Его есть несколько модификаций, с различными головками наведения. Россияне в последнее время значительно увеличили интенсивность применения Х59. Есть еще несколько улучшенный вид ракеты - Х69, они достаточно похожи по своим параметрам, однако Х69 имеет несколько большую ударную способность и несколько дальше может залетать по территории нашей страны", - прокомментировал Евлаш.

Относительно того, ждать ли украинцам массированных ракетных обстрелов на Пасху он отметил, что такое не исключается, но украинская оборона готова к отражению воздушного нападения противника.

"Как мы видели уже неоднократно, любые сообщения о так называемых мирных договоренностях временного перемирия - они не действуют с российской стороны. Поэтому мы не можем исключать то, что подлый, коварный враг может навредить, испортить людям праздник просто в Пасхальную ночь, нанеся свои ракетные удары", - сказал Евлаш.

В то же время он подчеркнул, что людям следует быть внимательными и следить за воздушными тревогами в любое время, не важно это Пасха или это обычный среднестатистический день.

Атака "шахедами" и ракетная угроза

Около полуночи Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА по Одесской области. Впоследствии сообщили о движении БпЛА с Черного моря в направлении Черноморска.

При этом в течение суток 1 мая и начала суток 2 мая целый ряд объявленных в областях Украины воздушных тревог были связаны с применением россиянами баллистики и управляемых авиационных бомб.

Согласно данным Главного управления разведки, по состоянию на конец апреля в России насчитывается ориентировочно 755 ракет типа "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69.

В ГУР отмечают, что в частности россияне накопили 270 крылатых ракет 3М-14 "Калибр". И при этом ежемесячно могут производить этих ракет до 30-40 единиц.

Также в арсенале врага есть около 40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон". Россия производит до 10 ракет этого типа в месяц.

Кроме того, есть 400 крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М". Темпы производства - до 10 единиц в месяц.

Также в арсенале страны-агрессора есть 45 управляемых авиационных ракет Х-69. Темпы производства составляют 1-3 единицы в месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: