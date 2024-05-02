Оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА прямо возле шестого реактора станции.

Оккупанты запускают беспилотники с территории Запорожской атомной электростанции, пользуясь тем, что Силы безопасности и обороны Украины не могут наносить ответный огонь.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии изданию "Бабель". Он отмечает, что у ГУР есть доказательства использования оккупантами дронов-камикадзе над ядерными реакторами захваченной Россией Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул:

"Видео с вражеского fpv-беспилотника, полученное с помощью средств радиоэлектронной разведки, содержит маркировку UT4D.TT, что указывает на поставку дрона оккупационным войскам министерством обороны РФ". Видео дня

Он добавил, что траектория полета дрона пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, подвергающимся постоянным атакам врага.

"Россияне используют территорию ЗАЭС для запусков беспилотников, пользуясь тем, что Силы безопасности и обороны Украины не могут наносить ответный огонь в полуторакилометровой зоне вокруг станции", - пояснил Черняк.

Он отметил, что оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА прямо возле шестого реактора ЗАЭС. По его словам, они также с лета 2023 года территорию захваченной станции начали использовать для тренировок пилотов FPV-дронов. "Этим занимается так называемая школа "архангел", которая финансируется главным управлением генштаба ВС РФ (бывшее "гру")", - отметил Черняк.

Он подчеркнул, что все эти факты являются еще одним доказательством преступной и безответственной деятельности государства-агрессора на оккупированном ядерном объекте. И такая деятельность может иметь катастрофические последствия, утверждает представитель ГУР.

Оккупация ЗАЭС - последние новости о ядерном объекте

26 мая президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Запорожская атомная станция уже 785 дней находится под российской оккупацией.

Он подчеркнул, что мировое сообщество должно давить на Российскую Федерацию с целью возвращения под полный контроль Украины Запорожской атомной электростанции, чтобы избежать радиационной катастрофы. По его словам, радиация не признает границ и не различает государственных флагов. Чернобыльская катастрофа продемонстрировала миру, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы.

Зеленский подчеркнул, что сейчас крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция находится в заложниках у российских террористов и мир должен давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и чтобы все атомные объекты в Украине были защищены от российских ударов.

18 апреля 2024 года, российский беспилотник атаковал учебный центр временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

В МАГАТЭ отметили, что обошлось без разрушений. Однако российские оккупанты отказали представителям МАГАТЭ в доступе к учебному центру где вероятно прогремел взрыв.

В МАГАТЭ сообщили, что это уже третья известная атака на тренировочный центр за последнее время, еще два подобных инцидента случились на прошлой неделе. На ЗАЭС сообщили команде МАГАТЭ, которая находится на объекте, что сегодняшний дрон был "нейтрализован", не уточнив подробностей.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросс сказал, что пока удары беспилотников не ставили под угрозу ядерную безопасность на объекте. При этом призвал немедленно прекратить атаки.

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