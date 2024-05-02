Соломенский районный суд Киева по представлению Соломенской окружной прокуратуры города постановил наложить арест по делу о строительстве у подножия Соломенского Ландшафтного парка, пишет "Телеграф".

"Наложить арест на имущество в уголовном производстве №42021102090000238 от 25 ноября 2021 года по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.252, ст.356, ч.2 ст.364 УК Украины: Земельные участки кадастровый номер 8000000000:72:186:0046, площадь 0,1866 и кадастровый номер 8000000000:72:186:0006, площадь 1,1901 га по улице Генерала Шаповала 1 - 3, что на праве собственности принадлежат территориальной общине города Киева в лице Киевского городского совета (ЕГРПОУ 22883141) и на праве аренды передано ООО "Смарт-Девелопмент" (ЕГРПОУ 37938869) с запретом распоряжения указанным имуществом, а также проведение строительных, земляных и дорожных работ на указанных земельных участках", - говорится в решении.

Активисты Общественной Организации "Сохраним Соломенский парк" отмечают, что они узнали об аресте благодаря ходатайству представителя застройщика об отложении судебного заседания, которое должно было состояться 24 апреля по другому судебному делу в Хозяйственном суде города Киева.

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Овсяниченко Артем в эксклюзивном интервью изданию раскрыл некоторые детали того, что сейчас происходит со строительством возле парка:

"Последние 2 недели строительство полностью остановилось. Сейчас строительная техника стоит без рабочих. Для многих жителей района это стало сюрпризом, ведь мы не ожидали этого до решения суда. Как оказалось строительство остановила Соломенская окружная прокуратура. Адвокат застройщика подал апелляцию на решение суда и намерен обжаловать решение в Апелляционном суде города Киева. Несмотря на то, что мы не являемся участником в деле, впрочем, вместе с обществом присутствуем на заседаниях и надеемся, что позиция суда относительно ареста не будет изменена. За две недели мы получили множество комментариев от жителей Соломенского района, которые интересовались возможностью лично прийти и поддержать продление ареста строительства против которого громада выступает с 2021 года".

"Каким бы ни было дальнейшее рассмотрение ареста, мы намерены отстоять верховенство права и закона в тех судебных делах, которые были нами инициированы. Сейчас имеем четыре открытых судебных дела. Ближайшее заседание состоится 14 мая в Хозяйственном суде города Киева, где будет рассматриваться иск нашей организации к Киевскому городскому совету и ООО "Смарт-Девелопмент" о признании незаконным решением городского совета о передаче в аренду земельного участка застройщику и признании договора аренды недействительным", - добавил он.

В общественной организации напоминают, что всего месяц назад ГИАГ были остановлены градостроительные условия и ограничения выданные застройщику Park Life возле Соломенского ландшафтного парка.

Это удалось благодаря видео-обращению общины к Мининфраструктуры с просьбой согласовать ГИАГ проверку скандального строительства ЖК Park Life, повлекшее обвал в парке.

Как отмечает Артем Овсяниченко, представитель ОО "Сохраним Соломенский парк":

"Последние события вокруг скандального строительства возле парка являются логическим продолжением ситуации, когда несмотря на несоответствие градостроительной документации и протесты общества, четыре судебных дела, строительные работы, которые привели к разрушению парка, строительство продолжалось. Пока на общем субботнике мы убирали парк, в ситуацию наконец вмешалась прокуратура".