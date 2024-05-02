Скорее всего, россияне готовятся к атакам границ на севере, отметил эксперт.

Россия усиливает свою группировку войск на севере (на Северском и Слобожанском направлениях) перед началом большого наступления на востоке, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, в Курскую и Брянскую области прибывают воинские эшелоны.

"Количество перебрасываемых войск довольно небольшое - в пределах 3,5 тысяч. Перебрасывается несколько батальонов, несколько артиллерийских дивизионов. В общем группировка войск на Северском и Слобожанском направлениях может насчитывать порядка 48-49 тысяч военнослужащих от границы Беларуси до границы с Луганской областью. Предположительно перегруппировку они могут закончить к 9-10 мая", - отметил эксперт. Видео дня

Жданов предположил, что параллельно с началом основного наступления РФ на востоке Украины (скорее всего, на Авдеевском и Бахмутском направлениях) для отвлечения внимания будут проводиться атаки границы Сумской, Черниговской или Харьковской областей.

"Где именно - сказать трудно. Посмотрим, куда россияне будут перебрасывать батальоны… Вторая половина мая будет намного сложнее, потому что сейчас идет перегруппировка. Причем РФ даже с линии фронта на некоторых направлениях снимает батальоны", - добавил он.

При этом Жданов добавил, что перегруппировка войск РФ идет и вдоль линии фронта между Лиманским, Купянским, Бахмутским, Авдеевским, Новопавловским, Ореховским направлениями: "Есть информация, что, возможно, РФ снимет часть подразделений с Херсонского направления".

Новое наступление России - заявление Зеленского

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие месяцы начнется большое наступление России. Речь шла о конце мая или июне.

"К нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию… Я говорю, что нам нужна помощь сейчас", - акцентировал Зеленский.

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