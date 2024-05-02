Юморист объяснил, как Пикалову удается совмещать службу и выступления на концертах.

Художественный руководитель "Вечернего Квартала", юморист Евгений Кошевой, который рассказал об общении с Зеленским, высказался о службе актера Александра Пикалова в Нацгвардии. Также Евгений ответил, поддерживает ли общение с экс-коллегой Еленой Кравец после ее ухода из "Квартала 95".

Александр Пикалов присоединился к рядам Нацгвардии во время полномасштабного российского вторжения. Кроме того, на защиту государства также стал еще один актер "Квартала 95" Владимир Мартынец. Как объяснил Кошевой, юмористы служат в разных воинских частях.

При этом актеры успевают участвовать в концертах "Вечернего Квартала". По словам Евгения, чтобы их отпустили со службы на некоторое время, нужно писать письма руководству. Кошевой подчеркнул, что Пикалов и Мартынец имеют возможность выступать, поскольку во время концертов собирают деньги на ВСУ.

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"Саша Пикалов и Вова Мартынец служат в своих частях и выполняют те задачи, которые ставит перед ними их руководство. Чтобы ребят в тот или иной день отпустили на концерт, или на выезд с выступлениями для тех же военных, мы заранее пишем официальное письмо с датами концертов и просьбой отпустить. И такие письма мы пишем и по другим военнослужащим, которые участвуют в наших концертах или съемках. Бывает, что не отпускают. Но и отпускают также", - рассказал Кошевой в интервью kp.ua.

Также артист поделился, поддерживает ли общение с Еленой Кравец, которая завершила свою юмористическую карьеру в "Квартале 95". Кошевой говорит, что все поняли такое решение актрисы, и они остались в дружеских отношениях.

Однако, по словам Евгения, она мало общаются с Кравец. В основном актеры поздравляют друг друга с праздниками:

У каждого своя жизнь. Мы все взрослые люди. И каждый принимает решение сам. Елена все сказала четко. Мы все понимаем друг друга, потому что действительно не первый год знакомы. Она приняла решение - нужно, значит, нужно. Поэтому мы с пониманием к этому отнеслись. Общаемся действительно очень редко. Мы всегда поздравляем друг друга с праздниками. Мы разошлись друзьями", - отметил актер.

Напомним, ранее Елена Кравец рассказала о волнении за Зеленского. Она подчеркнула, что постоянно переживает за президента, ведь считает его родным человеком.

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