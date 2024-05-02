Военный эксперт Александр Мусиенко поделился мнением, как защитить Одессу от вражеских обстрелов, отметив, что наличие ПВО является важным элементом, но недостаточным, учитывая, что враг бьет, в том числе сверхзвуковыми ракетами.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, какие действия помешают россиянам беспрепятственно обстреливать Одессу различными типами оружия, в том числе и баллистикой? "Я думаю, что только ПВО недостаточно. Это очень важный элемент, очень нужный и я надеюсь, что партнеры отреагируют... Что касается в целом возможностей (обеспечить защиту, - Ред.), мне кажется, что сейчас украинские силы приближаются к определенным вещам, которые позволят это сделать. Я имею в виду - наносят удары по системам ПВО российских войск в оккупированном Крыму", - заявил аналитик.
По его мнению, цель, которая ставится, очевидно, расчистить дорогу для полета в дальнейшем ракет ATACMS, Storm Shadow, дронов, "Нептунов", уничтожать пусковые установки "Бастион", с которых запускаются те же ракеты "Оникс". Он считает, что должны выискиваться и уничтожаться склады с боеприпасами и ракетами, которые потенциально могут использоваться для обстрела.
Эксперт напомнил, что в свое время определенные действия украинских сил уже привели к тому, что Россия вынуждена была передислоцировать носители "Калибров", которые находились в оккупированном Крыму, дальше в Новороссийск и тогда уменьшили интенсивность ударов именно этими типами ракет. После того, как был поражен самолет Ту-22-М3 нашими силами, сейчас не наблюдается активности именно стратегической авиации врага, которая наносила удары по Одессе ракетами Х-22 и Х-29.
"Сейчас, думаю, надо решать вопрос, нанося удары по оккупированному Крыму. Потому что ракеты запускаются оттуда. Запускаются в том числе с "Бастионов" и здесь сложности в том, что враг, во-первых, перемещает довольно часто такие установки, а во-вторых, они их прикрывают постоянно средствами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы. Но, я думаю, что способ поражения все же будет найден, и обязательно эти установки будут уничтожены или существенно поражены", - отметил Мусиенко.
Он убежден, что Одессу "накрывают" так сильно, потому что РФ не может ее оккупировать, поэтому терроризирует. "Россия мечтала и планировала оккупировать Одесскую область. И те планы российского военного руководства, которые были озвучены два года назад, что в их намерениях создать сухопутный коридор по оккупированному югу Украины до непризнанного Приднестровья, - они никуда не исчезли. Просто Россия не может это реализовать, потому что у них нет сил, нет средств. И поэтому они наносят интенсивные удары по логике - "если не можем оккупировать, то будем разрушать", - сказал Мусиенко, отметив, что это стандартная логика Кремля.
Он добавил, что оккупанты наносят удары, чтобы создать соответствующий "фон" для деморализации, чтобы посеять панику. "Сейчас в целом информационная эта атака - постоянно вбрасывается и через соцсети, и не только, что Россия активизирует наступление и пойдет опять же на юге, и пойдет опять же на Одессу. Это все тоже самое, что "пойдут на Харьков". Это медийно психологическое давление, которое враг осуществляет на граждан в Украине", - отметил эксперт.
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Как сообщал УНИАН, вечером 1 мая Россия нанесла очередной удар по Одессе, использовав баллистические ракеты. В городе возник большой пожар. Впоследствии стало известно, что враг попал по сортировочному депо и отделению "Новой почты".
Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате удара оккупантов по Одессе пострадали 14 человек. Один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте.