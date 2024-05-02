Противники "накрывают" Одессу так сильно, потому что не могут ее оккупировать, сказал аналитик.

Военный эксперт Александр Мусиенко поделился мнением, как защитить Одессу от вражеских обстрелов, отметив, что наличие ПВО является важным элементом, но недостаточным, учитывая, что враг бьет, в том числе сверхзвуковыми ракетами.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, какие действия помешают россиянам беспрепятственно обстреливать Одессу различными типами оружия, в том числе и баллистикой? "Я думаю, что только ПВО недостаточно. Это очень важный элемент, очень нужный и я надеюсь, что партнеры отреагируют... Что касается в целом возможностей (обеспечить защиту, - Ред.), мне кажется, что сейчас украинские силы приближаются к определенным вещам, которые позволят это сделать. Я имею в виду - наносят удары по системам ПВО российских войск в оккупированном Крыму", - заявил аналитик.

По его мнению, цель, которая ставится, очевидно, расчистить дорогу для полета в дальнейшем ракет ATACMS, Storm Shadow, дронов, "Нептунов", уничтожать пусковые установки "Бастион", с которых запускаются те же ракеты "Оникс". Он считает, что должны выискиваться и уничтожаться склады с боеприпасами и ракетами, которые потенциально могут использоваться для обстрела.

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Эксперт напомнил, что в свое время определенные действия украинских сил уже привели к тому, что Россия вынуждена была передислоцировать носители "Калибров", которые находились в оккупированном Крыму, дальше в Новороссийск и тогда уменьшили интенсивность ударов именно этими типами ракет. После того, как был поражен самолет Ту-22-М3 нашими силами, сейчас не наблюдается активности именно стратегической авиации врага, которая наносила удары по Одессе ракетами Х-22 и Х-29.

"Сейчас, думаю, надо решать вопрос, нанося удары по оккупированному Крыму. Потому что ракеты запускаются оттуда. Запускаются в том числе с "Бастионов" и здесь сложности в том, что враг, во-первых, перемещает довольно часто такие установки, а во-вторых, они их прикрывают постоянно средствами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы. Но, я думаю, что способ поражения все же будет найден, и обязательно эти установки будут уничтожены или существенно поражены", - отметил Мусиенко.

Он убежден, что Одессу "накрывают" так сильно, потому что РФ не может ее оккупировать, поэтому терроризирует. "Россия мечтала и планировала оккупировать Одесскую область. И те планы российского военного руководства, которые были озвучены два года назад, что в их намерениях создать сухопутный коридор по оккупированному югу Украины до непризнанного Приднестровья, - они никуда не исчезли. Просто Россия не может это реализовать, потому что у них нет сил, нет средств. И поэтому они наносят интенсивные удары по логике - "если не можем оккупировать, то будем разрушать", - сказал Мусиенко, отметив, что это стандартная логика Кремля.

Он добавил, что оккупанты наносят удары, чтобы создать соответствующий "фон" для деморализации, чтобы посеять панику. "Сейчас в целом информационная эта атака - постоянно вбрасывается и через соцсети, и не только, что Россия активизирует наступление и пойдет опять же на юге, и пойдет опять же на Одессу. Это все тоже самое, что "пойдут на Харьков". Это медийно психологическое давление, которое враг осуществляет на граждан в Украине", - отметил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, вечером 1 мая Россия нанесла очередной удар по Одессе, использовав баллистические ракеты. В городе возник большой пожар. Впоследствии стало известно, что враг попал по сортировочному депо и отделению "Новой почты".

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате удара оккупантов по Одессе пострадали 14 человек. Один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте.

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