Певец рассказал об отношениях с танцовщицей Юлией Сахневич.

Известный украинский певец Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, несколько дней назад подтвердил роман с танцовщицей Юлией Сахневич. Артист откровенно рассказал, сколько времени они вместе с Сахневич, и поделился планами.

Позитив сообщил, что в отношениях с Юлией они уже более трех лет. По словам певца, он не хотел рассказывать о любимой, потому что не хочет повторять опыт прошлого брака.

"Мы не говорили об отношениях публично, потому что чувствовали, что так будет лучше. Как говорят, любовь любит тишину. У меня бывшие отношения были открытыми для публики, и я не хочу повторять такую историю", - отметил Алексей.

Позитив также ответил, готов ли он построить семью с Сахневич. Исполнитель заявил, что Юлия за эти годы стала для него лучшим другом и поддерживает его во всех начинаниях:

К браку мы готовы, потому что прошли вместе очень много. Мы всегда были рядом в самые сложные моменты. Именно Юля мне помогает и подсказывает, как стать еще лучше для себя и окружающих. Можно сказать, она мой лучший друг и мотиватор.

В дополнение, Позитив высказался и о пополнении семье. По мнению певца, рождение детей сейчас актуально и он готов к этому.

К слову, Позитив длительное время скрывал свою возлюбленную. Однако около недели назад их заметили вместе на концерте у Артема Пивоварова в Киеве. После этого артист впервые ответил на слухи. Певец опубликовал видео, на котором держит Сахневич на руке и целует. А потом и сама Юлия подходит к Позитиву и нежно целует его в щечку.

Напомним, ранее Позитив спел на крыше о потерянной любви в клипе "А может, хочешь?".

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