Глава МИД Украины сказал, когда РФ может стать участником переговорного процесса насчет мира.

Мирные переговоры на Глобальном саммите мира запланированы без участия РФ, поскольку нет смысла привлекать сейчас к переговорам государство-агрессор, потому что от него нельзя добиться добросовестных действий.

Есть только два способа, благодаря которым власть РФ можно привести к ситуации, чтобы она действовала добросовестно: "первый - это успех на поле боя, а второй - создание коалиции стран, которые разделяют одни и те же принципы и подходы", рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба Foreign Policy.

"Мы знаем, что нет смысла сажать Россию за стол переговоров, если вы не можете добиться от нее добросовестных действий... цель этого саммита - объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на основе которых они будут строить дальнейшие действия", - отметил министр.

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По словам главы МИД Украины, российская сторона может стать участником мирных переговоров только после Глобального саммита мира. Кулеба подчеркнул, что конец войне нельзя положить без участия обеих сторон противостояния.

В центре внимания переговоры Украина - Россия: сегодня это стоит знать

В начале полномасштабного вторжения украинская и российская стороны проводили переговоры, однако власти РФ даже не захотели во время переговоров устанавливать режим прекращения огня. Потом российские власти "признали своими" захваченные территории материковой части Украины и не хотели обсуждать их дальнейшую судьбу.

Власти Украины решили, что не будут вести переговоры с представителями путинского режима, а силой станут освобождать все свои земли, которые оккупировали захватчики.

15-16 июня в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира, организованный по инициативе Киева. Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ хочет сорвать это мероприятие.

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