Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,84 грн, евро – 42,74 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 2 мая, не изменился и составляет 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 42,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,30 грн, евро – по курсу 41,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился – 39,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня неизменен и составляет 42,74 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар вырос на 2 копейки и составляет 39,87 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,78 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 42,90 грн/евро (курс продажи – 42,75 грн/евро).

Международный валютный фонд обнародовал прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. В 2024 году прогнозируется незначительная девальвация – до 41 грн/долл. Далее ожидается плавное снижение курса гривны: в 2027 году курс доллара прогнозируется на уровне 50,4 грн, в 2029 году – 54,1 грн/долл.

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